Trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho 1000 thanh niên công nhân thành phố Vinh

(Baonghean.vn)- Ngày 5/11, Tỉnh đoàn, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Công ty Honda Việt Nam phối hợp tổ chức lái xe an toàn cho đoàn viên thanh niên, công nhân lao động trên địa bàn TP Vinh.

Đây là hoạt động hướng về cơ sở, mang lại lợi ích thiết thực đến công nhân lao động trong các khu công nghiệp, Đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Tham gia chương trình, hơn 1.000 thanh niên công nhân đã được trang bị những kỹ năng, kiến thức liên quan đến tình hình trật tự giao thông và tai nạn giao thông trong tình hình hiện nay. Đồng thời, nêu rõ một số lỗi và cách nhận biết biển báo giao thông cũng như phương pháp xử lý để không rơi vào các lỗi như chạy quá tốc độ quy định; đi không đúng phần đường, làn đường; đặc biệt là vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng chất kích thích khi tham gia giao thông...

Bên cạnh đó, đại diện Công ty Honda Việt Nam đã trực tiếp hướng dẫn kỹ năng, tư thế lái xe an toàn; nguyên tắc điều khiển xe từ đường nhỏ ra đường lớn; giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước; tránh, vượt và chuyển hướng an toàn tại giao lộ; chú ý khi lái xe ban đêm; dự đoán phòng, tránh nguy hiểm; điểm mù của kính chiếu hậu; điểm mù của ô tô...

Tham dự chương trình, 40 công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vinh đã được trao tặng 40 suất quà ý nghĩa. Đồng thời, các công nhân tham dự chương trình được trao tặng gần 1.000 phiếu thay nhớt, 100 phiếu nón bảo hiểm, 200 móc khoá, 200 áo mưa bộ, 210 chiếc quạt và khẩu trang.

Các trò chơi và phần thi hỏi đáp về lái xe an toàn có thưởng của chương trình thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn và người lao động tham gia trả lời những câu hỏi trắc nghiệm về hệ thống biển báo giao thông, cách lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng quy định, cách xử lý các tình huống khi tham gia giao thông một cách đúng quy định.