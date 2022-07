Trao 210 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở thị xã Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Chiều 23/7, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với thị xã Cửa Lò tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ ở phường Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò).

Dịp này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với thị xã Cửa Lò tổ chức lễ trao tặng số tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa 50 triệu đồng cho bà Trương Thị Vinh, vợ liệt sĩ Nguyễn Trọng Vinh, ở phường Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò). Số kinh phí hỗ trợ trên do Công ty Mực nhảy Biển Đông Bà Rịa Vũng Tàu ủng hộ. Đây là ngôi nhà thứ 425 mà Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An kêu gọi, vận động.

Ngoài ra, các tổ chức, đoàn thể, đơn vị cũng trao tặng gia đình bà Vinh những phần quà thiết thực: Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" thị xã Cửa Lò trao tặng 40 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh thị xã hỗ trợ 5 triệu đồng, Quỹ Tín dụng nhân dân xã Nghi Xuân hỗ trợ 5 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ phường Nghi Hòa hỗ trợ 5 triệu đồng, đồng đội của liệt sĩ Nguyễn Trọng Vinh thuộc Bộ Quốc phòng hỗ trợ 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và anh em, con cháu hỗ trợ 95 triệu đồng.

Gia đình bà Vinh thuộc diện khó khăn, chồng mất, bà ở vậy nuôi người con gái duy nhất. Hiện bà Vinh đang sống cùng với gia đình con gái trong khuôn viên đất của tổ tiên để lại.

Ngôi nhà tình nghĩa của gia đình bà Vinh được xây dựng với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng từ tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cả vật chất và ngày công lao động, dự kiến sẽ được khánh thành trong dịp 27/7.