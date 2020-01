Trao quà Tết ở các địa phương

Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn đã đi trao các suất quà của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho người có công, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.



Đoàn đã đến trao quà cho các thương binh gồm ông Nguyễn Ngọc Vợi, sinh năm 1947, xóm Bình Long, ông Lô Văn Xao, sinh năm 1955, xóm Tân Quang, xã Nghĩa Hưng và ông Phan Văn Kìm, sinh năm 1953, xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Thịnh. Mỗi suất quà gồm 5 triệu đồng tiền mặt và 1 chăn ấm.

Đức Anh - Minh Thái

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc và trao tặng quà Tết cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An tại xã Nghi Phong.

Trao quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kỳ Tân. Ảnh: Hữu Tình

Phật giáo huyện Tân Kỳ do Đại đức Thích Đồng Tuệ làm trưởng đoàn phối hợp với Cầu thủ bóng đá Trọng Hoàng và Nghệ nhân sáo trúc Mão Mèo đã tổ chức Chương trình từ thiện “Tết yêu thương năm 2020” trao 70 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kỳ Tân (Tân Kỳ) và một số xã thuộc huyện Nam Đàn, mỗi suất quà trị giá hơn 600.000 đồng, bao gồm tiền mặt, dầu ăn, bột ngọt và bánh kẹo…

Dịp này, Phật giáo huyện Tương Dương (Nghệ An) đã trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho bà Ốc Bả Hương, trú tại bản Huồi Cụt, xã Yên Na (Tương Dương) xây dựng nhà nhân ái. Số tiền trên do Thượng Tọa Thích Thọ Lạc - Phó Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An và gia đình Phật tử Đặng Cường và Lê Hồng Liên giúp đỡ.

Hữu Tình

Trao quà Tết cho công nhân ở Khu kinh tế Đông Nam. Ảnh: PV Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động với mục tiêu “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” và thiết thực tổ chăm lo Tết sum vầy người lao động.

Chương trình Tết sum vầy với nhiều hoạt động thiết thực như: Tặng quà tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn; Giao lưu văn nghệ Gala chào xuân 2020, Game show... Nhân dịp này, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam đã hỗ trợ 126 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. PV