Trọng thể Lễ trao tặng Bằng Tổ quốc ghi công tới các gia đình liệt sĩ

Dự lễ có các đồng chí: Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước; Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Thuý Anh - Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội; Bùi Văn Cường - Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Lê Quang Huy - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác tài liệu của Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá - Giáo dục của Quốc hội; Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội; Thượng tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh…; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;…

Năm 2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã báo cáo và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kết luận; Chính phủ ban hành Nghị quyết, trong đó yêu cầu tập trung giải quyết các hồ sơ xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh còn tồn đọng ở các bộ, ngành và địa phương theo trình tự, thủ tục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, bảo đảm công khai, minh bạch.

Sau 5 năm, các cơ quan chức năng đã rà soát, xem xét trên 7.000 hồ sơ tồn đọng, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với trên 2.400 liệt sĩ, trên 2.700 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Đối với những hồ sơ không đủ điều kiện cũng đã kết luận và giải thích cho đối tượng, được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định: Suốt chặng đường cách mạng, đất và người Nghệ An đã có những đóng góp xứng đáng với những dấu son không thể phai mờ, viết nên những truyền thống rạng ngời của quê hương.

Đi qua các cuộc kháng chiến, Nghệ An có hơn 45.000 liệt sĩ; hơn 56.000 thương binh, hơn 20.000 người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu bị nhiễm chất độc hóa học; hơn 2.800 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 500.000 gia đình, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An đã tích cực khơi dậy các nguồn lực, nỗ lực khắc phục khó khăn, giành được nhiều thành tựu trong phát triển.

Cùng với nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, Nghệ An luôn quan tâm và xác định việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công là tình cảm, vinh dự và nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng.

Nhấn mạnh vinh dự lớn của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An khi được chọn là địa phương để tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công đối với 75 liệt sĩ, đại diện cho 387 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và 30 tỉnh, thành phố trong cả nước năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ: Sự hy sinh đó mãi mãi được khắc ghi, trường tồn cùng non sông, đất nước, nhắc nhở chúng ta phải có trách nhiệm hơn, trân quý hơn giá trị của hòa bình.

Tấm gương hy sinh của các liệt sĩ là động lực để Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục đoàn kết, vững tin, nỗ lực thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; thôi thúc các cấp, các ngành trong toàn tỉnh tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trong công tác đền ơn, đáp nghĩa, thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương đã dành tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ quý báu cho Nghệ An; mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ nhiều hơn nữa của đồng chí, đồng bào cả nước.

“Xin gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng lời thăm hỏi ân cần và tri ân sâu sắc nhất” - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu.

Tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trình bày báo cáo công tác xác nhận người có công với cách mạng. Bộ trưởng khẳng định: Kết quả hôm nay là hành động thiết thực, ý nghĩa nhất, bày tỏ tấm lòng thành kính, nén tâm nhang của thế hệ đi sau, của những người làm công tác thương binh liệt sĩ đối với 1,2 triệu liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là hành động xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm sâu nặng của những người đang được thụ hưởng nền hoà bình, độc lập, tự do ngày hôm nay.

“Tin tưởng rằng, với truyền thống uống nước nhớ nguồn từ ngàn xưa của dân tộc, công tác chăm sóc người có công với cách mạng thời gian tới sẽ tiếp tục được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người dân hưởng ứng, để cuộc sống người có công với cách mạng ngày càng đầy đủ, tốt đẹp hơn, bởi chăm lo thương binh, liệt sĩ, người có công là đạo lý, trách nhiệm và tình thương yêu đồng chí, đồng bào của mỗi người dân Việt Nam” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An đã trao tặng Bằng Tổ quốc ghi công tới 75 thân nhân gia đình liệt sĩ.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định trách nhiệm cao cả, nghĩa tình sâu nặng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã cống hiến, đóng góp, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng quang vinh của Đảng, của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát huy các kết quả đã đạt được trong công tác người có công, tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng; tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật ưu đãi người có công phù hợp với sự phát triển của đất nước.

Cùng với đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong việc xác nhận hồ sơ tồn đọng trong thời gian vừa qua, đảm bảo chặt chẽ, thấu lý, đạt tình để những người có công và gia đình được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước và hướng tới mục tiêu bảo đảm mức sống của người có công với cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư tại nơi cư trú.

Đặc biệt, chú trọng các biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác thương binh liệt sĩ. Đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan, địa phương, tổ chức tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động nắm bắt thông tin từ người dân, nhân chứng, ứng dụng công nghệ và khoa học phục vụ việc tìm kiếm, quy tập, xác minh thông tin hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin để huy động mọi nguồn lực cùng chung sức thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa.

Các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, góp phần thực hiện đúng, đầy đủ, hiệu quả, kịp thời các chính sách ưu đãi người có công - những người đã có nhiều đóng góp, hy sinh vì cách mạng, vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt các thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, ông Nguyễn Văn Nhân (tỉnh Bến Tre) - cháu liệt sĩ Đinh Công Gấm và ông Phạm Bá Tiến (tỉnh Nghệ An) - cháu liệt sĩ Phạm Cảnh đã bày tỏ niềm xúc động, vinh dự và tự hào khi được đón nhận tấm Bằng Tổ quốc ghi công; đồng thời khẳng định tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, tích cực học tập, lao động, sản xuất đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước, xứng đáng với tấm gương anh dũng của các liệt sĩ.

Dịp này, phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, hưởng ứng lời kêu gọi của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã ủng hộ nguồn lực để xây dựng 20 ngôi nhà tình nghĩa cho 20 gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở tại tỉnh Nghệ An, với trị giá 70 triệu đồng/căn nhà. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cũng trao tặng 81 phần quà, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng cho 81 đại biểu người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ tham dự chương trình.