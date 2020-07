Trung úy công an Nghệ An trao trả tài sản đánh rơi cho công dân

Trước đó, vào lúc 20h ngày 23/7/2020, chị Hướng và bạn bè đi chơi từ bãi biển Quỳnh Nghĩa về nhà thì đánh rơi 01 túi xách, bên trong có 01 chiếc điện thoại và nhiều giấy tờ cá nhân cùng hơn 04 triệu đồng tiền mặt. Sau khi biết mình đánh rơi, chị Hướng rất lo lắng và đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.

Đến 21h cùng ngày, Ban Công an xã Quỳnh Nghĩa đã trực tiếp tìm đến nhà chị Hướng để mời chị lên trụ sở Công an xã để xác minh, trao trả tài sản cho chị.

Trung úy Nguyễn Đình Ngân trao trả tài sản đánh rơi cho chị Trương Thị Hướng. Ảnh: Đức Vũ

Trung úy Nguyễn Đình Ngân, Công an xã Quỳnh Nghĩa, người tìm được tài sản của chị Hướng cho biết: Vào lúc 21 giờ, ngày 23/7/2020, trong quá trình Ban Công an xã Quỳnh Nghĩa làm nhiệm vụ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực đường đê ven biển thuộc thôn 3, xã Quỳnh Nghĩa đã phát hiện 01 chiếc túi xách tay màu nâu bên trong có 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen, số tiền mặt 4.020.000 đồng và nhiều giấy tờ cá nhân mang tên Trương Thị Hướng, SN 1994, trú tại xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu.