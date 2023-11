Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Đô Lương

(Baonghean.vn) - Đó là khẳng định của lãnh đạo xã Xiêng My (Tương Dương) khi nói về sự hỗ trợ của cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên Báo Nghệ An. Trong 16 năm phát triển với nhiều khởi sắc của xã, có đến 12 năm Báo Nghệ An là đơn vị đồng hành, hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất.