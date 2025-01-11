Thứ Bảy, 1/11/2025
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên tại xã Lương Sơn và dự sinh hoạt Chi bộ xóm Thống Nhất

Ngọc Phương – Hồng Sơn 01/11/2025 22:48

Sáng 1/11, Đảng ủy xã Lương Sơn tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2025 cho 38 đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng đến 70 năm tuổi Đảng.

Dự lễ có đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, đại diện các phòng, ban xã Lương Sơn.

bna_2(1).jpg
Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng và tặng quà cho các đảng viên tại xã Lương Sơn. Ảnh Ngọc Phương

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các đồng Thường trực Đảng ủy xã Lương Sơn lần lượt trao Huy hiệu 70 năm, 65 năm, 60 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng và quà lưu niệm cho các đảng viên.

bna_3(1).jpg
Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo xã Lương Sơn trao Huy hiệu Đảng và tặng quà cho các Đảng viên. Ảnh Ngọc Phương

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy bày tỏ sự trân trọng và chúc mừng đến các đồng chí đảng viên. "Việc trao Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến, đóng góp to lớn của các đồng chí đảng viên. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình các đồng chí, mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ xã Lương Sơn và Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Các đồng chí chính là những tấm gương sáng về tinh thần kiên trung, bất khuất, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân để các thế hệ đảng viên trẻ học tập và noi theo", đồng chí Hồ Lê Ngọc nhấn mạnh.

Sau lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã dự buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 11 năm 2025 tại Chi bộ xóm Thống Nhất, xã Lương Sơn.

bna_1(2).jpg
Các đại biểu cùng đảng viên tại cuộc sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 11 năm 2025 của Chi bộ xóm Thống Nhất, xã Lương Sơn. Ảnh Ngọc Phương

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã tập trung thông tin về Kết quả Hội nghị lần thứ 13 của BCH TW Đảng khóa XIII, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2025-2030), các chỉ thị, đề án quan trọng của Đảng ủy xã Lương Sơn.

Chi bộ đánh giá những kết quả hoạt động thời gian qua, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại để bàn các giải pháp lãnh đạo, tuyên truyền đảng viên, quần chúng nhân dân đẩy mạnh sản xuất, xây dựng khối đoàn kết, đưa quê hướng tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên phát biểu đề nghị các cấp sớm có giải pháp hỗ trợ khắc phục hư hỏng đường giao thông, sự cố hệ thống truyền thanh; công trình thủy lợi, đường điện sau bão; các giải pháp kiểm soát việc giết mổ gia súc chưa tập trung…

bna_12.jpg
Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 11 năm 2025 của Chi bộ xóm Thống Nhất, xã Lương Sơn. Ảnh: Ngọc Phương

Đồng chí Hồ Lê Ngọc đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của Chi ủy, Chi bộ xóm Thống Nhất với nội dung sinh hoạt bám sát các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy cấp trên. Buổi sinh hoạt thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo trình tự. Nội dung tập trung vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng chí ghi nhận tinh thần phát biểu thẳng thắn, dân chủ của các đảng viên./.

