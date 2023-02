Trường Đại học Vinh công bố 7 phương thức tuyển sinh năm 2023

Năm 2023, Trường Đại học Vinh dự kiến tuyển sinh hơn 4.600 chỉ tiêu của 51 ngành với 6 tổ hợp xét tuyển. Năm nay, trường cũng dự kiến mở thêm một số ngành mới như Thú y, Kiến trúc, Tâm lý giáo dục, Kỹ thuật điện tử và Tin học, Kinh tế số, Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Khoa học cây trồng, Dinh dưỡng.

Về xét tuyển, nhà trường thực hiện đồng thời nhiều phương thức.

Trong đó, Phương thức 1, đó là xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của trường.

Phương thức 2, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Trường Đại học Vinh. Đối tượng gồm:Thí sinh là học sinh tham gia các đội tuyển học sinh giỏi cấp Quốc gia; học sinh các trường THPT chuyên; học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; có chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, viết tắt là VSTEP; Học sinh khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thành tích học tập và rèn luyện tốt.

Phương thức 3, đó là xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Phương thức 4, được thực hiện trong năm nay, đó là xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ). Trong đó, điều kiện đăng ký xét tuyển với các ngành Sư phạm tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023; các ngành khác (ngoài sư phạm) tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 và thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước (thí sinh tự do): Điểm xét tuyển là điểm tổng kết lớp 12 với các môn học trong tổ hợp theo quy định mỗi ngành và điểm ưu tiên (nếu có).

Phương thức 5 được thực hiện cho ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất. Phương thức xét tuyển gồm kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu. Điểm thi môn năng khiếu được tính hệ số 2.

Cũng với hai ngành này, có thể thực hiện theo Phương thức 6, đó là kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu. Điểm thi môn năng khiếu được tính hệ số 2.

Phương thức thứ 7 đang được nhiều thí sinh sử dụng trong kỳ thi năm nay. Đó là xét tuyển theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy và năng lực năm 2023.

Liên quan đến Kỳ thi năm nay, Trường Đại học Vinh cũng đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Theo đó, đối với các ngành sư phạm, thí sinh phải có hạnh kiểm của năm học lớp 12 THPT đạt từ loại Khá trở lên, không bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp. Ngành Giáo dục Thể chất chỉ tuyển những thí sinh có thể hình cân đối, Nam cao 1,65m, nặng 45 kg trở lên và Nữ cao 1,55m, nặng 40 kg trở lên.

Với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023, căn cứ kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Vinh xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT, một số ngành yêu cầu ngưỡng đầu vào học lực lớp 12 phải xếp loại giỏi như với ngành Sư phạm, loại khá với ngành Điều dưỡng và Giáo dục thể chất và một số tiêu chí khác tùy theo đặc thù riêng.

Các tổ hợp xét tuyển của Trường Đại học Vinh trong năm 2023:

- Tổ hợp nhóm A: A00: Toán, Vật lý, Hoá học; A01: Toán, Vật lý, tiếng Anh; A02: Toán, Vật lý, Sinh học.

- Tổ hợp nhóm B: B00: Toán, Hoá học, Sinh học; B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn; B08: Toán, Sinh học, tiếng Anh.

- Tổ hợp nhóm C: C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học; C04: Ngữ văn, Toán, Địa lý; C08: Ngữ văn, Hóa học, Sinh; C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân; C20: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân.

- Tổ hợp nhóm D: D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; D07: Toán, Hoá học, Tiếng Anh; D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh; D13: Ngữ văn, Sinh học, tiếng Anh; D14: Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh; D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh; D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh.

- Tổ hợp nhóm M: M00: Toán, Ngữ văn, Năng khiếu mầm non; M01: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu mầm non; M10: Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu mầm non; M13: Toán, Sinh học, Năng khiếu mầm non.

- Tổ hợp nhóm T: T00: Toán, Sinh học, Năng khiếu Giáo dục thể chất; T01: Toán, Ngữ văn, Năng khiếu Giáo dục thể chất; T02: Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu Giáo dục thể chất; T05: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Năng khiếu Giáo dục thể chất.