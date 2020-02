Truy bắt đối tượng lừa 'chạy án' ma túy từ Nghệ An vào lẩn trốn tại Đà Nẵng

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TX Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can Ngô Trí Tú (SN 1985), trú phường Mai Hùng, TX Hoàng Mai.

Đối tượng Ngô Trí Tú tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Quân Với việc “nổ” mình là người có nhiều mối quan hệ, có khả năng “chạy án”, Tú đã thực hiện hành vi lừa đảo, nhận chạy cho con trai chị H.T.T. (Hoàng Mai) bị bắt về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đây là một thủ đoạn lừa đảo không mới nhưng nhiều nạn nhân vẫn sập bẫy.



Cuối tháng 8/2018, con trai của chị T. bị Công an thành phố Vinh bắt về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua giới thiệu, Chị T. đã tìm đến Tú đặt vấn đề với giá cả thương lượng là 360 triệu đồng.

Sau khi nhận lời Tú có dẫn chị T. đến gặp cán bộ Công an TP Vinh đang thụ lý điều tra vụ án con trai chị và đưa cho người này số tiền 7 triệu đồng. Tuy nhiên cán bộ điều tra đã từ chối, giải thích về việc làm phạm pháp của con trai chị và cả chị nếu vẫn tiếp tục đưa tiền.

Mặc dù được cán bộ công an giải thích nhưng, chị T. vẫn một mực tin tưởng vào Tú và nói Tú giữ số tiền này để tiếp tục lo liệu, “chạy án” cho con trai mình. Chị T. đã 7 lần chuyển tiền cho Tú với tổng số tiền 240 triệu đồng.

Khoảng thời gian sau, con trai chị T. bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vinh triệu tập và ra quyết định tạm giam. Lo lắng cho con trai nên khi được Tú yêu cầu chuyển tiền, chị T. vẫn tiếp tục chuyển tiền cho Tú với số tiền 63 triệu đồng. Sau một thời gian phát hiện mình bị lừa, chị T. đã không gửi tiền cho Tú. Còn Tú, khi thấy hành vi của mình sắp bị bại lộ, Tú thường xuyên đi khỏi địa phương.

Vụ án của con trai chị T. được đưa ra xét xử vào giữa năm 2019, bị TAND thành phố Vinh tuyên phạt mức án 6 năm tù giam. Sau đó, chị T. đã nhiều lần yêu cầu Tú trả lại toàn bộ số tiền lừa “chạy án” 310 triệu đồng mà chị T. đã chuyển trước đó nhưng không được.

Tiến hành điều tra xác minh, Công an TX Hoàng Mai xác định đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TX Hoàng Mai đã tổ chức truy xét, bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại Đà Nẵng.