Truy tố nữ phó giám đốc làm giả hàng chục nghìn trang phục y tế phòng chống dịch

Ảnh minh họa

Đối tượng Trương Thị Bình (SN 1982, Phó Giám đốc công ty Đức Anh), La Văn Thi (SN 1982, Giám đốc kinh doanh), Nguyễn Đức Việt Anh (SN 1987, nhân viên kinh doanh, cùng công ty Đức Anh) và Hoàng Văn Tới (SN 1989, nhân viên Khoa Khám bệnh của một bệnh viện lớn ở Hà Nội) vừa bị truy tố tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Công ty Đức Anh có địa điểm kinh doanh tại số 5, ngõ 178, phố Tây Sơn, Hà Nội.

Theo cáo trạng, ngày 8/4/2020, Công an Hà Nội phối hợp với Cục Quản lý thị trường thành phố kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh vật tư, thiết bị y tế đối với công ty Đức Anh.Thời điểm kiểm tra, các nhân viên công ty đang đóng gói bộ trang phục phòng dịch có dấu hiệu làm giả bộ trang phục phòng dịch của Công ty cổ phần Dược và thiết bị y tế Phúc Hà (công ty Phúc Hà) và Công ty TNHH In và dịch vụ thương mại Quang Trung (công ty Quang Trung).Kết quả xác minh cho thấy, dù biết rõ Nhà nước nghiêm cấm việc sản xuất, buôn bán, lưu thông hàng giả, nhưng do hám lợi, từ tháng 1 - 4/2020, Bình cùng đồng phạm đã mua các bộ trang phục bảo hộ rời, in tem nhãn mác giả các nhãn hiệu của công ty Phúc Hà và Công ty Quang Trung.Phó Giám đốc Công ty Đức Anh chỉ đạo nhân viên đóng gói, dán tem thành bộ trang phục bảo hộ hoàn chỉnh, đem bán thu lời bất chính.Có 14.587 bộ trang phục phòng dịch bị làm giả, tương đương với hàng thật trị giá hơn 1 tỷ đồng.Trong đó, hàng giả nhãn mác công ty Phúc Hà là 4.285 bộ (tương đương hàng thật trị giá gần 720 triệu), hàng giả nhãn mác công ty Quang Trung là 10.302 bộ (tương đương hàng thật 365 triệu).Trong số 4.285 bộ trang phục phòng dịch giả nhãn hiệu của công ty Phúc Hà, Bình cùng đồng phạm đã bán 2.970 bộ cho 7 cá nhân, tổ chức, còn lại chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện thu giữ.Bị can Trương Thị Bình bị cho là kẻ chủ mưu, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. La Văn Thi và Nguyễn Đức Việt Anh là đồng phạm giúp sức.Hoàng Văn Tới bị VKS cho rằng đã bán 4.000 bộ trang phục phòng dịch giả của Công ty Phúc Hà (tương đương giá trị hàng thật là 672 triệu đồng) cho Trương Thị Bình để Bình bán lại kiếm lời.