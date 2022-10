(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh và gợi mở mỗi tổ chức đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên của tỉnh cần nhân rộng, lan tỏa từng hành động đẹp, từng cử chỉ tốt để từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thái Thanh Quý (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An)

Sáng 2/10, dự phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Thưa đoàn chủ tịch Đại hội!

Thưa đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh!

Thưa toàn thể đại biểu tham dự đại hội!

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất vui mừng tới dự Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ trên quê hương Bác Hồ kính yêu!

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí đại biểu, các vị khách quý và 349 đại biểu chính thức của Đại hội lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa toàn thể Đại hội!

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, chúng ta vui mừng nhận thấy, tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An đã nêu cao truyền thống cách mạng, phát huy sức trẻ, trí tuệ và lòng nhiệt huyết, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Các phong trào và chương trình hành động đã được tổ chức sôi nổi, phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia và để lại dấu ấn tốt đẹp trong xã hội. Dấu ấn đó được phản ánh bằng những con số thuyết phục như: gần 4.000 công trình, phần việc thanh niên góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị; hỗ trợ 184 dự án, ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng; đảm nhận hỗ trợ, giúp đỡ 91.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 90 tỷ đồng; và gần 30.000 việc tốt, câu chuyện đẹp đã được lan tỏa trong toàn đoàn;...

Tuổi trẻ tỉnh nhà cũng để lại dấu ấn đậm nét về tinh thần xung kích, tình nguyện chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ, y bác sỹ trẻ, đoàn viên thanh niên trong các cơ quan, đơn vị, địa phương đã trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch; nhiều bạn trẻ đã sẵn sàng gác lại hạnh phúc cá nhân để xung phong đi chống dịch ở trong và ngoài tỉnh; nhiều việc làm ý nghĩa của tuổi trẻ như: “Shipper áo xanh”, “gia sư áo xanh”; “gian hàng 0 đồng";... góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn của tỉnh.

Thông qua các phong trào hành động cách mạng, tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố và phát triển; nhiều tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ Nghệ An trên các lĩnh vực được tôn vinh; gần 19.000 đoàn viên ưu tú đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; đội ngũ cán bộ đoàn các cấp ngày càng trưởng thành vững vàng.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích xuất sắc mà cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Báo cáo chính trị đã thẳng thắn chỉ ra khá đầy đủ một số tồn tại, hạn chế, tôi lưu ý thêm một số vấn đề đó là: tính sáng tạo, đổi mới, hấp dẫn trong một số phong trào, hoạt động của Đoàn chưa cao. Vai trò định hướng cho thanh niên trước những trào lưu, sở thích mới còn bị động. Năng lực một số cán bộ Đoàn còn hạn chế. Chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn chưa đồng đều, thậm chí còn yếu ở một số khối, lĩnh vực đặc thù... Tôi đề nghị Đại hội tiếp tục phân tích kỹ để tìm giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.

Thưa toàn thể Đại hội!

Năm năm tới, là giai đoạn tỉnh ta tập trung cao độ các nguồn lực để thực hiện mục tiêu phát triển “trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2025, trở thành tỉnh khá trong cả nước vào năm 2030”; điều đó đặt ra yêu cầu cao, nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong đó có tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên. Các phong trào của Đoàn phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, nhạy bén thích ứng để vừa đáp ứng yêu cầu chính đáng của thanh niên, vừa đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tôi đồng tình các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027 do Đoàn Chủ tịch trình Đại hội và các phát biểu tham luận. Tôi nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội tiếp tục thảo luận, xem xét, quyết định:

Thứ nhất: Lịch sử dân tộc Việt Nam đã trang trọng ghi nhận một thế hệ thanh niên Nghệ An những năm đầu thế kỷ 20 giàu lòng yêu nước và đầy bản lĩnh đã vượt trùng dương tìm đường cứu nước, góp phần thay đổi vận mệnh của dân tộc.

Một thế hệ thanh niên Nghệ An đã sống, chiến đấu, hy sinh quên mình với lý tưởng cách mạng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc”, trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thế kỷ XX. Đó mãi mãi là niềm tự hào, là động lực tinh thần, nguồn cổ vũ to lớn để tuổi trẻ Nghệ An hôm nay học tập và noi theo.

Trong giai đoạn hiện nay, để định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên Nghệ An xác định và kiên định theo đuổi lý tưởng, lẽ sống cao đẹp, tổ chức đoàn phải không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục của mình.

Đó là chú trọng truyền tới cho thanh niên những câu chuyện sâu sắc về tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; tấm gương thanh niên Nghệ An tiêu biểu qua các thời kỳ; các giá trị lịch sử, văn hoá đậm đà bản sắc của vùng đất “địa linh nhân kiệt” có danh xưng hơn 990 năm.

Đó là coi trọng mỗi đoàn viên thanh niên biết hát một vài điệu hò ví dặm quê mình, bởi đó là tiêu biểu cho cốt cách, tâm hồn con người xứ Nghệ. Đó là cổ vũ, đồng hành để tiếp tục có nhiều đoàn viên, thanh thiếu nhi Nghệ An được xướng tên trên bảng vàng trong các cuộc thi trí tuệ, chinh phục đỉnh cao của tri thức, khoa học công nghệ bởi đó là tiếp nối truyền thống hiếu học, khổ học và quyết học thành tài của đất và người Nghệ An.

Và đó là việc nhân rộng, lan tỏa từng hành động đẹp, từng cử chỉ tốt để từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Bên cạnh đó, cần tận dụng tối đa các công cụ truyền thông hiện đại, mạng xã hội, Internet để tuyên truyền, vận động thanh niên, để nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận, các trào lưu, sở thích mới của thanh niên. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sức đề kháng, bản lĩnh cho thanh niên trước những tác động tiêu cực, mặt trái của xã hội và âm mưu lôi kéo, chia rẽ, chống phá đất nước của các thế lực thù địch.

Thứ hai: Vừa qua, tỉnh ta đã ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trọng tâm là phát triển cơ sở dữ liệu số, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số, hướng đến xã hội số. Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp có tính cách mạng hướng đến thực hiện mục tiêu toàn diện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Và cách mạng thì luôn hợp với thanh niên. Tuổi trẻ Nghệ An hãy tiên phong đi đầu trong cuộc cách mạng này. Tôi rất vui khi công nghệ số đã được ứng dụng để phục vụ đại hội lần này như: khai thác tài liệu đại hội, điểm danh đại biểu bằng mã QR; triển lãm ảnh bằng công nghệ 3D;…

Đây là tiền đề, động lực để tuổi trẻ Nghệ An đến với công nghệ số sâu rộng hơn, nhất là việc đưa giáo dục của đoàn trên nền tảng số; số hóa dữ liệu đoàn viên; đưa các sản phẩm khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên lên sàn thương mại điện tử; học tập, chia sẻ kinh nghiệm trực tuyến…

Mỗi tổ chức đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên của tỉnh trở thành một hạt nhân tuyên truyền, hạt nhân sáng tạo và ứng dụng công nghệ số sẽ góp phần nâng tầm vị thế của Nghệ An trong cuộc cách mạng chuyển đổi số.

Bên cạnh chuyển đổi số, tỉnh ta đã và đang dành quyết tâm lớn để tháo gỡ một trong những điểm nghẽn phát triển kinh tế - xã hội hiện nay là “cải cách hành chính”.

Tôi đề nghị Tỉnh đoàn quan tâm triển khai phong trào cán bộ, đoàn viên, thanh niên công chức Nghệ An gương mẫu tận tụy, nói không với tiêu cực trong thực thi công vụ; nghiên cứu xây dựng bộ nhận diện thái độ ứng xử, hành động của cán bộ, công chức là đoàn viên, thanh niên trong thực thi công vụ góp phần tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong cải cách hành chính của tỉnh nhà.

Thứ ba: Tỉnh ta hiện nay là một trong những điểm đến của các nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế, đặt ra nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực lao động có kỹ thuật, chất lượng cao. Dự báo, giai đoạn 2021 - 2025, nhu cầu sử dụng nhân lực có kỹ năng nghề trong tỉnh khoảng trên 300.000 người

Riêng nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô tại Khu Công nghiệp Hoàng Mai 1 khởi công ngày 22/9 vừa qua, nhu cầu sử dụng khoảng 6.000 - 9.000 lao động; Nhà máy chế tạo sản phẩm điện tử, thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện của Công ty Goertek Vina tại Khu Công nghiệp WHA dự kiến đi vào hoạt động giai đoạn 1 năm 2023, giai đoạn 2 năm 2024, nhu cầu sử dụng đến 30.000 lao động; ngoài ra tới đây là một loạt dự án lớn tại khu công nghiệp VSIP1, VSIP2; WHA….

Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, bên cạnh trách nhiệm của các ngành, đơn vị chức năng, tôi đề nghị các cấp bộ Đoàn cần đặc biệt quan tâm đồng hành, hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ học vấn, học nghề, kỹ năng nghề, kỹ năng lao động, tác phong công nghiệp để sẵn sàng phục vụ cho quá trình phát triển của tỉnh; đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các nhà đầu tư; để thanh niên Nghệ An chúng ta ít phải rời quê hương lao động nơi xứ người.

Cùng với đó, cần nghiên cứu phát động trong toàn Đoàn phong trào học ngoại ngữ - một trong những “chìa khóa vàng” mở ra cánh cửa thành công trong kỷ nguyên số 4.0. Biết thêm một ngoại ngữ là mở ra một chân trời mới. Biết thêm một ngoại ngữ, thanh niên Nghệ An có thêm nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp, và thu nhập chắc chắn sẽ tốt hơn.

Thứ tư: Muốn triển khai tốt các phong trào, phải có tổ chức Đoàn vững mạnh; muốn xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh phải có cán bộ Đoàn “ngang tầm” với nhiệm vụ, bởi “cán bộ là gốc của mọi công việc”. Mỗi cán bộ Đoàn phải không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, giữ gìn hình ảnh, tư cách, đạo đức của mình.

Phải dành thời gian nghe, đọc, tìm hiểu, nghiên cứu, trao đổi thông tin để làm giàu thêm kiến thức; phải rèn luyện, trau dồi để có vốn ngôn ngữ phong phú, phong cách đĩnh đạc, tư duy mạch lạc, phương pháp làm việc khoa học; phải gắn bó với cơ sở, hòa mình vào thực tiễn để hiểu, chia sẻ, đồng hành nhiều hơn với thanh niên, nhất là đối với thanh niên yếu thế, thanh niên vùng đặc thù, đó cũng là nền tảng quan trọng để cán bộ Đoàn trưởng thành sau này.

Với đoàn viên, thanh niên, tuổi trẻ chỉ có thể là những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời nếu biết trân trọng và tận dụng lấy nó. Các bạn hãy xác định cho mình một lý tưởng sống cao đẹp, đúng đắn để hướng tới; đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh và sẵn sàng dấn thân để khám phá năng lực bản thân, làm nên những điều ý nghĩa trong cuộc đời.

Thứ năm: Thực hiện nhất quán quan điểm “Xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước”, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm, tin tưởng, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; có kế hoạch cụ thể, thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn.

Tổ chức Đoàn cần tiếp tục làm tốt công tác phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong hoạt động của Hội LHTN Việt Nam các cấp; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Chủ động tạo sự tương tác, phối hợp với các cấp, các ngành của tỉnh, mở rộng giao lưu với các tỉnh, thành đoàn trong cả nước; thanh niên quốc tế, nhất là thanh niên các tỉnh nước bạn Lào, tranh thủ hiệu quả các nguồn lực cũng như kinh nghiệm trong hoạt động.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Tôi được biết, tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa mới gồm 49 đồng chí, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cũng đã bầu Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Tỉnh đoàn khóa XVIII.

Tôi nhiệt liệt chúc mừng và đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tận tâm cống hiến, không ngừng đổi mới sáng tạo để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Tôi cũng chúc mừng và đề nghị Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII phát huy cao tinh thần trách nhiệm, mang ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ Nghệ An gửi đến diễn đàn trọng thể của tuổi trẻ toàn quốc.

Sau khi kết thúc Đại hội, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cần khẩn trương ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, tập trung xây dựng, triển khai ngay Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tạo không khí thi đua ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ quý báu của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, sự ủng hộ tích cực của tuổi trẻ các địa phương trong cả nước; mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành nhiều hơn nữa của các đồng chí dành cho tỉnh Nghệ An cũng như công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh.

Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần xung kích, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trên quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương Bác Hồ kính yêu, Tôi tin tưởng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An sẽ thành công tốt đẹp, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tiếp tục đạt được những dấu ấn mới, đóng góp tích cực, hiệu quả vào công cuộc phát triển và hội nhập của tỉnh nhà.

Với niềm tin đó, Tỉnh ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bức trướng:

TUỔI TRẺ NGHỆ AN

ĐOÀN KẾT - BẢN LĨNH - XUNG KÍCH - SÁNG TẠO

XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG GIÀU MẠNH, VĂN MINH

... Chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí tham dự Đại hội luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thắng lợi!

Trân trọng cảm ơn!

