Thời sự UBND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về quy định trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo Sáng 14/10, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ, để nghe và cho ý kiến về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 09/4/2020; Quyết định bãi bỏ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Nghệ An

Tham dự cuộc họp có đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ảnh toàn cảnh cuộc họp: Thành Cường

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 Quy định về đánh giá, xếp loại đối với công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai; phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND tỉnh nhằm phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Thành Cường

Quyết định quy định tiêu chí đánh giá cụ thể, phân loại các đối tượng như Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp xã, góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và chất lượng công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này.

Đồng chí Phạm Hữu Cường - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, việc thay thế nhằm nâng cao chất lượng, phối hợp đồng thời đánh giá được tập thể và cá nhân người đứng đầu của các sở, ngành và địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng,...

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận cuộc họp. Ảnh: Thành Cường

Tại cuộc họp, đồng chí Bùi Thanh An thống nhất với nội dung Quyết định bãi bỏ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đại diện các sở, ngành tham dự cuộc họp. Ảnh: Thành Cường

Việc bãi bỏ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND sau sắp xếp địa phương 2 cấp là do các quy định mới về tiêu chuẩn chức danh đã thay thế các quy định cũ. Các quy định này bao gồm các tiêu chuẩn chung như lý lịch tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ, năng lực và uy tín, cùng với các tiêu chuẩn cụ thể về thời gian công tác và kinh nghiệm làm việc.