Quốc tế Ukraine mất 60% sản lượng khí đốt, đối mặt khủng hoảng năng lượng mùa đông Theo hãng tin Bloomberg, Kiev đã thông báo cho các đối tác phương Tây rằng các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy hơn một nửa năng lực sản xuất khí đốt của nước này, buộc chính phủ phải tìm kiếm khoản nhập khẩu khẩn cấp trị giá hơn 2 tỷ USD để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng trong mùa đông sắp tới.

Một công nhân Ukraine kiểm tra các van khí đốt trên đường ống dẫn khí đốt chính gần Kiev, Ukraine. Ảnh: NurPhoto

Hãng tin hôm 9/10 đã dẫn các nguồn thạo tin cho biết, trong tuần này, Kiev đã thông báo cho các nhà tài trợ phương Tây rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào khu vực Kharkov và Poltava vào ngày 3/10 đã phá hủy khoảng 60% công suất sản xuất khí đốt của Ukraine.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào đêm 3/10, các lực lượng của họ đã tiến hành "một cuộc tấn công quy mô lớn" vào tổ hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine và các cơ sở năng lượng hỗ trợ hoạt động của chúng. Moskva khẳng định các cuộc tấn công này là nhằm đáp trả những hành động của Ukraine nhắm vào hạ tầng năng lượng và các khu dân cư của Nga, đồng thời tuyên bố chỉ nhắm mục tiêu vào các địa điểm có liên quan đến hạ tầng quân sự của Ukraine.

Hậu quả của đợt tấn công này là rất nghiêm trọng. Theo Bloomberg, Ukraine dự kiến sẽ cần phải mua khoảng 4,4 tỷ mét khối khí đốt, trị giá 1,9 tỷ euro (tương đương 2,2 tỷ USD), để vượt qua mùa đông. Con số này chiếm gần 20% tổng lượng tiêu thụ hàng năm của quốc gia này. Kiev hiện đang tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ phương Tây cho khoản nhập khẩu khổng lồ này.

Công ty năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz cho biết các khoản vay gần đây – bao gồm 500 triệu euro từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) vào tháng 8 và 300 triệu euro từ Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) trong tháng này – là không đủ để bù đắp thiệt hại.

Ngoài viện trợ tài chính, Ukraine cũng đã yêu cầu Nhóm G7 cung cấp các thiết bị sửa chữa năng lượng và lặp lại yêu cầu về việc được trang bị thêm các hệ thống phòng không hiện đại.

Tình hình này không chỉ ảnh hưởng đến Ukraine mà còn có nguy cơ lan sang châu Âu. Bloomberg lưu ý rằng việc Liên minh châu Âu (EU) phải tăng cường cung cấp khí đốt cho Ukraine có thể gây căng thẳng cho thị trường của khối. Những lo ngại này đã đẩy giá khí đốt tăng lên vào đầu tuần này. Với lượng dự trữ thấp hơn mức trung bình lịch sử, EU vẫn rất dễ bị tổn thương trước các cú sốc về nguồn cung. Một mùa đông lạnh giá có thể nhanh chóng làm cạn kiệt kho dự trữ và gây ra các đợt tăng giá đột biến mới, gia tăng áp lực lên người tiêu dùng.

Nga bắt đầu tấn công vào lưới điện và các cơ sở sản xuất khí đốt của Ukraine sau khi Kiev bị cáo buộc đánh bom cầu Crimea vào tháng 10 năm 2022. Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố rằng Nga sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở năng lượng của mình, vốn đã gia tăng trong năm qua.