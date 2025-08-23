Quốc tế Ukraine mở rộng lực lượng phòng thủ tại Sumy và Kharkov Theo hướng Sumy và Kharkov, các lữ đoàn của Lực lượng vũ trang Ukraine đã được thay thế bằng lực lượng phòng thủ lãnh thổ.

Binh lính Ukraine chiến đấu. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti ngày 23/8, các cơ quan an ninh Nga cho biết Lực lượng Vũ trang Ukraine đang triển khai lực lượng phòng thủ lãnh thổ đến các hướng Sumy và Kharkov do tổn thất tại đó khá nặng nề.

"Tính chất phòng thủ được khẳng định bằng việc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 rút khỏi hướng này do hứng chịu nhiều tổn thất. Các đơn vị thuộc Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ độc lập số 103 sẽ đến thay thế"- người phát ngôn của cơ quan an ninh Nga cho biết khi đề cập đến tình hình ở tỉnh Sumy.

Ukraine đang thay thế các đơn vị đã rút khỏi hai lữ đoàn ở hướng Kharkov bằng cùng lực lượng. Theo thông tin của quan chức này, Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47, vốn được xem là "lực lượng tinh nhuệ", cũng đã được rút về hậu phương.

"Sự vắng mặt của các đơn vị thuộc Lữ đoàn tấn công độc lập số 92 và Lữ đoàn tấn công đường không độc lập số 82 trên tuyến giao tranh đã được ghi nhận. Vị trí của họ đã được phòng thủ lãnh thổ tiếp quản", nguồn tin của cơ quan này cho biết.

Theo nguồn tin, lực lượng phòng thủ lãnh thổ được trang bị kém về hệ thống tác chiến điện tử, máy bay không người lái và xe cộ.

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Bộ Quốc phòng Nga, trong tuần qua, tại khu vực do nhóm lực lượng "Bắc" phụ trách, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất hơn 1.120 quân nhân. Ukraine cũng mất ba xe tăng, 23 xe bọc thép chiến đấu và 74 ô tô.

Trong khi đó, liên quan tới việc giải quyết xung đột, cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov cho biết trên kênh Telegram rằng, nếu không có sự công nhận chính thức về việc Kiev mất Donbass, thì điều này có thể dẫn đến việc nó sẽ tái diễn trong tương lai.

“Với cách diễn đạt này, ‘Tôi công nhận trên thực tế, nhưng tôi không công nhận trên pháp lý’, khiến nhiều người lo ngại. Tại sao? Bởi vì nó là nguồn gốc của những xung đột sau này. Ban lãnh đạo đang thay đổi và một ban lãnh đạo mới sẽ xuất hiện. Họ sẽ nói: ‘Thứ nhất, ông Zelensky là bất hợp pháp khi ông ta ký các thỏa thuận, và thứ hai, việc ông ta công nhận trên thực tế có nghĩa là gì? Nhưng chúng tôi không công nhận cả trên thực tế lẫn trên pháp lý’. Và xung đột sẽ lại bắt đầu lại từ đầu” – cựu Thủ tướng Ukraine lưu ý.