Xây dựng Đảng Viết tiếp thành quả 80 năm Những ngày này, khắp nơi nơi trên đất nước Việt Nam ta, trong muôn vạn trái tim của người dân đất Việt đều rộn rã niềm vui và dâng trào cảm xúc thiêng liêng, tự hào.

Trần Minh Ngọc

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An

• 02/09/2025

Những ngày này, khắp nơi nơi trên đất nước Việt Nam ta, trong muôn vạn trái tim của người dân đất Việt đều rộn rã niềm vui và dâng trào cảm xúc thiêng liêng, tự hào. Tám mươi năm đã trôi qua kể từ mùa Thu lịch sử năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Đối với quê hương Nghệ An - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi hun đúc nên ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất, sự kiện trọng đại ấy càng trở thành nguồn cổ vũ to lớn, tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển quê hương.

Nhân dân tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở thành phố Vinh tháng 8/1945. Ảnh tư liệu: Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh

Nhìn lại chặng đường 80 năm, Nghệ An đã khẳng định vị thế là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp cách mạng. Từ những năm đầu giành chính quyền với khí thế quật cường của người dân khắp nơi như Thanh Thủy (Nam Đàn), phủ Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thái Hòa, thành phố Vinh... chớp thời cơ giành lấy chính quyền về tay nhân dân, đến những năm tháng kháng chiến chống thực dân, đế quốc; hàng vạn thanh niên Nghệ An hăng hái lên đường ra trận, cống hiến tuổi xuân, xương máu cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Những chiến công, những tấm gương anh hùng liệt sĩ, thương binh, những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, những địa chỉ đỏ như cột mốc số 0, Bến Thủy, Truông Bồn, cầu Cấm trên quê hương Nghệ An mãi là niềm tự hào, là “tài sản tinh thần vô giá” mà các thế hệ hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy.

Trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, bằng quyết tâm cao, nỗ lực lớn, bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, Nghệ An đã đạt nhiều thành tựu nổi bật. Năm 2024, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt trên 9%, nằm trong nhóm cao của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với công nghiệp - xây dựng tăng hơn 13%, dịch vụ tăng gần 8%. Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 25.500 tỷ đồng, vượt xa dự toán, trong đó, nguồn thu từ khu vực công nghiệp - dịch vụ, xuất, nhập khẩu tăng mạnh. Đặc biệt, thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 1,7 tỷ USD, đưa Nghệ An liên tiếp 3 năm lọt TOP 10 cả nước về thu hút FDI.

Du lịch sinh thái ở Khe Tọ, xã Nghĩa Đàn. Ảnh: Quang An Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Hưng Yên Nam. Ảnh: P.V Sản xuất linh kiện điện tử công nghệ cao ở Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Quang An Hàng hóa xuất qua Cảng Cửa Lò. Ảnh: T.H

Cùng với đó, du lịch đã phục hồi mạnh mẽ với hơn 9 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 11.000 tỷ đồng. Nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục khẳng định vị thế với những vùng sản xuất tập trung ở Nghĩa Đàn, Nam Đàn, Thanh Chương. Phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, góp phần nâng cao thu nhập bình quân của nông dân lên hơn 6 triệu đồng/người/tháng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 3%. Hạ tầng công nghiệp, giao thông, đô thị được đầu tư đồng bộ, với các khu công nghiệp VSIP, WHA, Hoàng Mai, cùng cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển, nâng cấp mở rộng sân bay Vinh; Cảng biển Cửa Lò mở ra động lực mới cho phát triển.

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội - giáo dục - y tế đều đạt nhiều bước tiến. Nghệ An tiếp tục giữ vững vai trò là “cái nôi” đào tạo nhân lực chất lượng cao cho khu vực, với hệ thống đại học, cao đẳng, bệnh viện lớn đóng trên địa bàn. Chất lượng giáo dục - đào tạo liên tục gặt hái được những mùa vàng bội thu cả về thành tích mũi nhọn học sinh giỏi quốc tế, khu vực, quốc gia, cả về chất lượng đại trà. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho các học sinh đạt huy chương quốc tế, khu vực. Ảnh: Phạm Bằng Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao thưởng cho các em đạt thành tích cao tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: Phạm Bằng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có tổng mức đầu tư 1.689 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn 1 là 430 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 1.259 tỷ đồng, quy mô hơn 1.000 giường bệnh. Ảnh: Thành Duy Ngôi nhà mới của chị Nguyễn Thị Hà tại xã Tân Kỳ là kết quả trực tiếp của chương trình xóa nhà tạm, dột nát do tỉnh Nghệ An triển khai. Ảnh: Thành Duy

Cùng với cả nước, Nghệ An đang tăng tốc, tự tin tiến bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX đã xác định những định hướng lớn: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới”, với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Đột phá - Phát triển", xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, y tế của Bắc Trung Bộ. Chú trọng cải cách về thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao năng lực quản trị của hệ thống, phát triển công nghiệp mũi nhọn, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; khai thác tiềm năng kinh tế biển và cảng biển; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, đô thị thông minh; thu hút các dự án FDI chiến lược, những dự án mang tính động lực, coi trọng liên kết vùng, mở rộng giao thương quốc tế; đồng thời, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đầu tư cho miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An là một trong những dự án trọng điểm tại khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh: T.H Cầu Lạch Thơi thuộc Dự án Đường ven biển. Ảnh: CSCC Ảnh minh họa ga đường sắt tốc độ cao Vinh. Ảnh: Gemini

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay là dịp để mỗi người dân Nghệ An ôn lại truyền thống, thêm tự hào và trách nhiệm. Đó cũng là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay: Phải biết kế thừa, phát huy và làm rạng rỡ hơn nữa những thành quả mà các thế hệ cha anh đã đổ máu, hy sinh để giành được. Không chỉ viết tiếp câu chuyện hòa bình, thế hệ hôm nay còn phải viết tiếp những thành quả, những trang sử vàng của dân tộc, để đến dấu mốc lịch sử 100 năm thành lập nước vào năm 2045, đất nước ta đàng hoàng sánh vai cùng các cường quốc, bạn bè 5 châu.

Con đường phía trước tuy còn lắm chông gai, thách thức, nhưng với bản lĩnh kiên cường, trí tuệ và khát vọng vươn lên, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An nhất định sẽ viết tiếp những trang vàng lịch sử, góp phần đưa quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước dành cho quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.