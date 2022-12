Xã Võ Liệt (Thanh Chương) đón bằng đạt chuẩn Nông thôn mới

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 31/12, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương tổ chức lễ đón nhận bằng đạt chuẩn quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Võ Liệt là xã nằm ở trung tâm phía hữu ngạn huyện Thanh Chương, cách thành phố Vinh 40km, cách thị trấn khoảng 10km, cách cửa khẩu Thanh Thủy giáp nước bạn Lào 27km. Đây là vùng đất có nhiều di tích, thắng cảnh, từng là huyện lỵ của huyện Thanh Chương trong thời thực dân phong kiến. Hiện toàn xã có 8 thôn, 102 cụm dân cư với 2.431 hộ, 10.234 nhân khẩu.

Từ khi Trung ương Đảng có Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ có các Quyết định về xây dựng, thực hiện chương trình Quốc gia về xây dựng NTM, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cấp xã chỉ đạo quyết liệt, cán bộ và nhân dân đoàn kết đồng tình ủng hộ thực hiện 19 tiêu chí. Trong đó, huy động các nguồn lực trên 200 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 40 tỷ đồng, hoàn thành gần 65 km đường giao thông, 23 km kênh mương thủy lợi và nhiều công trình phúc lợi khác.

Trong quá trình này, địa phương cũng đã tập trung xây dựng tiêu chí về văn hóa xã hội, phát huy giá trị của 2 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia là đình Võ Liệt và đền Bạch Mã, tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, tâm linh thu hút nhiều du khách. Nhờ đầu tư đồng bộ và mạnh mẽ nên đời sống tinh thần vật chất của người dân được nâng lên; Trên địa bàn không có hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nát.Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn năm 2021 là 39,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, chỉ còn 2,1%.

Cùng với sự đầu tư phát triển kinh tế xã hội, trong quá trình xây dựng NTM, xã Võ Liệt cũng đã tập trung xây dựng hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Hàng năm Đảng bộ đều đạt "Trong sạch - Vững mạnh"; Chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các đoàn thể chính trị - xã hội: Hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác Quốc phòng và an ninh cũng được quan tâm đạt chuẩn an toàn về an ninh. Sau nhiều cố gắng, xã Võ Liệt đã được công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia xây dựng NTM vào năm 2021 theo Quyết định số 413 ngày 21/2/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Văn Hằng – Phó Chánh Văn phòng điều phối chương trình Quốc gia xây dựng NTM Nghệ An đã trao bằng, tiền thưởng và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể, 4 cá nhân.

Dịp này, UBND huyện Thanh Chương, UBND xã Võ Liệt cũng đã trao tặng Giấy khen cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng NTM.