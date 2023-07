Xăng dầu chiều nay (11/7) sẽ được áp dụng theo mức giá mới; Giá cà phê trong nước duy trì ở mức cao

(Baonghean.vn) - Trong 24-48h tới, tỉnh Nghệ An tiếp tục xảy ra nắng nóng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Tương Dương, Quỳ Châu, Con Cuông, TP Vinh,...