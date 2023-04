Xây dựng đô thị Đô Lương thông minh, xanh, ứng phó biến đổi khí hậu

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 15/4, UBND huyện Đô Lương tổ chức Hội nghị giới thiệu tổng quan về Quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương; Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thu hút đầu tư.

Tới dự có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Về phía huyện Đô Lương có các đồng chí: Bùi Duy Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đô Lương; Nguyễn Tất Hoài Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Văn Hiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện; các phòng, ban, ngành cấp huyện.

Tới dự có lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài, trong nước, trong tỉnh và huyện Đô Lương.

Với quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; phấn đấu đưa huyện Đô Lương về đích huyện nông thôn mới trong năm 2023, đô thị Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2025; xây dựng huyện Đô Lương thành thị xã theo hướng thương mại, dịch vụ trước năm 2030, thời gian qua, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức lập các quy hoạch xây dựng và đã được UBND tỉnh phê duyệt, như: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương.

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã giới thiệu quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, mục tiêu là: Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI; Tập trung bảo vệ môi trường, giữ gìn di sản văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và phát triển bản sắc văn hóa địa phương; Tạo lập cơ sở pháp lý để tích hợp vào quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và triển khai, quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, nông thôn mới, làm tiền đề thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn huyện; Làm cơ sở xây dựng tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, xây dựng huyện Đô Lương giàu mạnh, văn minh.

Về quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương (tỷ lệ 1/10.000) mục tiêu là: Cụ thể hóa định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia; phù hợp với mục tiêu của chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Nghệ An và huyện Đô Lương; bảo đảm tính thống nhất với phương án quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang triển khai lập; Xây dựng và phát triển đô thị Đô Lương theo hướng thương mại, dịch vụ; trở thành đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương trở thành thị xã đô thị loại III.

Trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững, phù hợp với các tiêu chí trong định hướng phát triển đô thị thông minh, đô thị xanh, đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu; Làm cơ sở triển khai đề án phân loại đô thị; quản lý quy hoạch xây dựng; lập các loại đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; lập dự án đầu tư xây dựng; thu hút đầu tư theo quy hoạch.

Tại hội nghị, đại diện một số tập đoàn, tổng công ty, nhà đầu tư, doanh nghiệp đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để Đô Lương thực hiện tốt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương; Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thu hút đầu tư.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Duy Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đô Lương đã nêu quyết tâm thực hiện tốt các quy hoạch được duyệt và sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung cốt lõi của của quy hoạch đến các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả quy hoạch. Đây là động lực lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện nhà, để xác định tầm nhìn và mục tiêu phát triển của các ngành, của từng vùng và của các địa phương.

Sau khi các quy hoạch được duyệt, huyện Đô Lương đã triển khai ngay các dự án trọng điểm, đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông mang tính kết nối, như xây dựng ngay các tuyến vành đai để đón sóng các nguồn đầu tư. Với quy hoạch bài bản, đầu tư hạ tầng đồng bộ, huyện Đô Lương có đủ dư địa để sẵn sàng đón nhà đầu tư lớn và cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Đô Lương nhấn mạnh: Để phát huy hiệu quả hơn nữa các quy hoạch được duyệt, việc công bố công khai các quy hoạch đã được phê duyệt và việc giới thiệu tổng quan về các quy hoạch, thực hiện xúc tiến đầu tư là điều hết sức quan trọng. Tạo động lực cho phát triển kinh tế -xã hội, phát triển nhanh và bền vững, đúng với vai trò, vị thế là huyện trung tâm kinh tế - xã hội của miền Tây Nghệ An.

Dịp này, Câu lạc bộ Doanh nhân Đô Lương tại TP. Hồ Chí Minh đã trao 300 triệu đồng ủng hộ Chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Đô Lương.