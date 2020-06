Xây dựng phường Đông Vĩnh phát triển toàn diện, văn minh

Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa



Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế theo hướng kinh tế đô thị, phường Đông Vĩnh đã tạo được sự bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, các loại hình về dịch vụ, thương mại được đầu tư phát triển cả về số lượng và quy mô; hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp, tạo thuận lợi trong giao thương, đi lại để từ đó nhân dân chủ động đầu tư xây dựng ốt, quán, nhà xưởng để kinh doanh, phát triển kinh tế hộ.

Trụ sở phường Đông Vĩnh (TP. Vinh). Ảnh: Thanh Lê

Cấp ủy, chính quyền phường cũng chỉ đạo các đoàn thể khai thác tốt các nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội và một số tổ chức tín dụng và góp vốn cho nhau vay với số tiền 12,444 tỷ đồng, cho 891 lượt người vay để giải quyết việc làm. Duy trì hoạt động kinh doanh tại chợ, tạo vị trí cho hơn 80 hộ kinh doanh ổn định. Quỹ tín dụng nhân dân phường mở rộng địa bàn hoạt động tại phường Đội Cung và phường Lê Lợi, kinh doanh đạt hiệu quả cao; huy động 101,917 tỷ đồng, cho vay 138,804 tỷ đồng, tăng hơn 300% so với đầu nhiệm kỳ.



Nhờ đó, cơ cấu kinh tế của phường chuyển dịch theo hướng tích cực, đến năm 2020, dịch vụ - thương mại tăng đạt 66%; công nghiệp - xây dựng chiếm 30,4%; nông nghiệp giảm xuống còn 3,6%; nhịp độ tăng trưởng bình quân đạt 10,21%; giá trị gia tăng bình quân đầu người ước năm 2020 đạt 55,4 triệu đồng, tăng 18,5 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm qua đạt 418 tỷ đồng.

Nhiều khu đô thị khang trang được đầu tư xây dựng trên địa bàn phường Đông Vĩnh. Ảnh: Lâm Tùng Cùng với đó, phường tập trung huy động các nguồn lực, từng bước đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư một số dự án trên địa bàn. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại, giảm dần nông nghiệp theo hướng tích cực, chủ động tháo gỡ trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Toàn phường hiện có 426 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; trong đó: công nghiệp - xây dựng 97; vận tải, dịch vụ - thương mại 329 cơ sở, thu hút hàng trăm lao động tham gia thường xuyên và thời vụ.



Trong nhiệm kỳ qua, phường đã tập trung triển khai đầu tư xây dựng 34 công trình phúc lợi công cộng với tổng kinh phí 147,95 tỷ đồng (ngân sách thành phố 43,93 tỷ đồng, ngân sách phường 88,82 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 15,2 tỷ đồng) để tập trung xây dựng, nâng cấp một số tuyến đường giao thông; Nhà Văn hóa khối Đại Lợi, Yên Giang, các công trình trường học; Huy động nội lực đầu tư xây dựng hơn 9 km đường bê tông, 7,5 km mương thoát nước; 4 nhà văn hóa, hệ thống điện chiếu sáng…

Sân vận động thi đấu thể thao được phường đầu tư xây dựng. Ảnh: Lâm Tùng Đến nay, cơ bản các tuyến đường có tên trên địa bàn phường đã được đầu tư nâng cấp và từng bước bố trí điện chiếu sáng; nhà ở các khu dân cư rõ nét đô thị. Nhiều dự án công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng, công tác chỉnh trang đô thị, tôn tạo và xây dựng mới cơ sở hạ tầng trên địa bàn được đẩy mạnh đã góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.



Hướng mục tiêu giàu mạnh, văn minh

Song song với phát triển kinh tế, Đảng bộ phường Đông Vĩnh quan tâm lãnh đạo phát triển văn hóa - xã hội. Sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tiếp tục phát triển, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất các trường học; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn; đảm bảo an ninh trường học, an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng dạy và học, thu hút con em trên địa bàn, số học sinh ngày càng tăng, trường tiểu học tăng gần gấp đôi so với năm học 2015 - 2016.

Trường Mầm non Đông Vĩnh. Ảnh: Lâm Tùng Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được chuẩn hóa và nâng cao, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Hàng năm các trường đều đạt danh hiệu tiên tiến và xuất sắc. Trường mầm non và tiểu học giữ vững trường chuẩn Quốc gia mức độ I; duy trì có hiệu quả các phong trào khuyến học, khuyến tài, học tập cộng đồng, xây dựng xã hội học tập...



Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình tham gia. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thực hiện có hiệu quả, tạo nên khí thế mới cho địa phương. Có 11/12 khối đạt danh hiệu khối văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa bình quân đạt 89,6%.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chăm lo, hoạt động chính sách xã hội, nhân đạo, từ thiện được thực hiện kịp thời và thiết thực. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, hộ khá, giàu tăng, hộ nghèo giảm còn 6 hộ, bằng 0,17%, hộ cận nghèo 1,18%.

Nhiều gia đình trên địa bàn phường Đông Vĩnh đầu tư trang trại, phát triển kinh tế. Trong ảnh: Trang trại chăn nuôi gà của gia đình anh Võ Văn Dư, khối Yên Duệ. Ảnh: Lâm Tùng Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ phường Đông Vĩnh chú trọng thực hiện trên cả về 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Bộ máy cán bộ phường và các khối dân cư được củng cố, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên; quản lý, điều hành của chính quyền đạt được nhiều kết quả; MTTQ và các đoàn thể ngày càng khẳng định rõ vai trò, vị trí trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.



Đó là những thành tích đáng tự hào và là tiền đề quan trọng để nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ phường Đông Vĩnh lãnh đạo địa phương phát triển vững chắc hơn. Với chủ đề Đại hội: “Dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển”, để thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, Đảng bộ phường tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, đồng thuận, đổi mới, sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng phường Đông Vĩnh phát triển toàn diện, giàu mạnh, văn minh.