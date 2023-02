Xét xử 2 đối tượng tự ý phá rừng, 'vỡ đất' do lâm trường quản lý

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 28/2, Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo Lô Văn Mạnh (SN 1984), ở bản Tèo; Quang Văn Cường (SN 1984), ở xóm Hạ Đông đều trú tại xã Châu Cường về tội “Hủy hoại rừng”.

Giữa tháng 3/2022, Lô Văn Mạnh đi tìm trâu tại khu vực rừng sản xuất thuộc sự quản lý của Lâm trường Quỳ Hợp ở bản Tèo, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, thì phát hiện có vùng đất bằng phẳng nên đã nảy sinh ý định chặt phát cây rừng để trồng hoa màu, trồng keo.

Theo đó, Lô Văn Mạnh đã thuê Quang Văn Cường cùng phát cây, thỏa thuận mỗi ngày công 200.000 đồng và Cường đồng ý. Mạnh và Cường đã dùng dao, rựa và cưa xăng phát, chặt cây tại Lô 14, Lô 18, 19, Khoảnh 7, Tiểu khu 295B, rừng sản xuất do Lâm trường Quỳ Hợp quản lý trong thời gian 7 ngày.

Ngày 31/5/2022, Cơ quan điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đã thành lập tổ khám nghiệm hiện trường tại Lô 14, Lô 18, 19, Khoảnh 7, Tiểu khu 295B, ở bản Tèo, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp. Cơ quan điều tra phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra hiện trường khu vực rừng bị chặt phá trái phép tại xã Châu Cường: Tại Lô 14, Khoảnh 7, diện tích chặt phá 6.362 m2, có 139 cây gỗ tạp bị chặt như dẻ, ràng ràng, táu muối…; tại Lô 18, 19, Khoảnh 7 diện tích chặt phát 8.893 m2 có 71 cây gỗ tạp như dẻ, trám, đẹn… và 236 cây tre nứa bị chặt phá. Tổng diện tích tại Lô 14, 18, 19, Khoảnh 7, Tiểu khu 295B, rừng sản xuất do Lô Văn Mạnh, Quang Văn Cường chặt phá là 15.255 m2, thiệt hại tài sản là 32.842.800 đồng.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, các bị cáo Mạnh và Cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào các điều khoản của Bộ Luật hình sự, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp đã tuyên phạt Lô Văn Mạnh, Quang Văn Cường mỗi bị cáo 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm về tội “Hủy hoại rừng” quy định tại Khoản 2, Điều 243 Bộ luật Hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo Lô Văn Mạnh, Quang Văn Cường buộc phải bồi thường thiệt hại số tiền 32.842.800 đồng cho Lâm trường Quỳ Hợp.