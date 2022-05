Xử lý các điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn thị xã Hoàng Mai có khoảng 10 đường giao nhau với đường Quốc lộ. Qua khảo sát, thị xã có 9 vị trí điểm đen có nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sáng 31/5, đoàn khảo sát của HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thành Chung - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có cuộc khảo sát việc chấp hành pháp luật trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thị xã Hoàng Mai.

Cùng dự cuộc làm việc có các đồng chí: Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy; Nguyễn Hữu An - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai; cùng dự có lãnh đạo các phòng, ban của thị xã Hoàng Mai.

VÀO CUỘC QUYẾT LIỆT

Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giải tỏa hành lang an toàn giao thông luôn được thị xã Hoàng Mai tập trung quan tâm, chỉ đạo, quyết liệt đề ra nhiều chủ trương, biện pháp. Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, UBND thị xã; UBND các xã, phường đã quan tâm, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông: Lát vỉa hè, thảm nhựa, lắp điện chiếu sáng..., góp phần đảm bảo trật tự ATGT.

Trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, thị xã đã đầu tư xây dựng hơn 40km đường giao thông nông thôn, với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng; lắp được 253 cột điện chiếu sáng (khoảng 7,38km), cắm 30 biển báo hiệu giao thông đường bộ; trồng được 5.000m đường hoa... góp phần tạo cảnh quan đô thị, đảm bảo thuận lợi cho người và phương tiện.

Thực hiện Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND, Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND thị xã, UBND các phường, xã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giải tỏa hành lang an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông ở một số "điểm nghẽn" bước đầu đã giải quyết cơ bản như: Điểm trước cổng Khu công nghiệp Hoàng Mai, các điểm chợ: Quỳnh Lập, Quỳnh Thiện; tháo dỡ các hộ dân lấn chiếm hành lang Quốc lộ 1A.

XỬ LÝ ĐIỂM ĐEN MẤT AN TOÀN GIAO THÔNG

Khó khăn trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đó là trên địa bàn thị xã có khoảng 10 đường giao nhau với Quốc lộ (QL1A: 5 điểm; QL 48D: 3 điểm; QL 48E: 2 điểm) và 2 đường giao với Tỉnh lộ 537B có khả năng mất an toàn giao thông nhưng chưa có biển hiệu, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường cảnh báo. Trên địa bàn thị xã có 9 vị trí điểm đen có nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai - đồng chí Nguyễn Hữu An cho biết, bên cạnh hạ tầng còn những bất cập thì ý thức người dân tham gia giao thông còn hạn chế nên ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn giao thông.

"Kết cấu hạ tầng là điểm yếu của thị xã Hoàng Mai, thị xã đã nỗ lực đầu tư hạ tầng hơn 350 tỷ đồng; giai đoạn 2020 - 2025, thị xã đưa vào đầu tư công cơ sở hạ tầng hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện thị xã tập trung đầu tư thi công các công trình trọng điểm mang tính kết nối giao thông, tạo động lực phát triển cho thị xã"- đồng chí Nguyễn Hữu An cho biết.

Tại cuộc làm việc, thị xã Hoàng Mai kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí cho các địa phương trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Hội đồng nhân dân tỉnh kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với Chính phủ cho phép các đô thị có lực lượng quy tắc đô thị.

Đối với UBND tỉnh, chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tổ chức cắm mốc lộ giới để quản lý tốt hành lang các tuyến đường như: Quốc lộ 48E, 48E. Hỗ trợ kinh phí cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; kinh phí giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, vỉa hè và giải tỏa hành lang đảm bảo an toàn giao thông tại các dự án đang thi công.

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát và có biện pháp xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A, Quốc lộ 48D, Quốc lộ 48E...

Cùng với đó, xử lý các điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn. Đề nghị cấp có thẩm quyền sửa chữa các hư hỏng mặt đường, mương thoát nước trên tuyến tỉnh lộ 537B…

Thay mặt đoàn khảo sát, đồng chí Phạm Thành Chung đề nghị thị xã Hoàng Mai tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về trật tự an toàn giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, thanh thiếu niên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp chống tái chiếm hành lang an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe quá tải; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đảm bảo an toàn giao thông; quan tâm xử lý kiến nghị của cử tri,...

Đối với các đề xuất, kiến nghị của thị xã Hoàng Mai, đoàn khảo sát tiếp thu, kiến nghị với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan.