Xử lý cơ sở kinh doanh hàng hóa nhập lậu qua mạng xã hội Facebook

Cục QLTT Nghệ An vừa cho biết, 1 Đội QLTT phối hợp với Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh phát hiện, xử lý 01 cơ sở kinh doanh hàng hóa nhập lậu qua mạng xã hội Facebook.

Trước đó, vào sáng 24/8, từ việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định bà T.A - chủ Cơ sở kinh doanh giày dép tại đường Phan Chu Trinh, TP Vinh đồng thời cũng là chủ tài khoản mạng xã hội Facebook T.B SHOES đang kinh doanh hàng hóa nhập lậu qua mạng xã hội Facebook.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số hàng hóa vi phạm. Ảnh: CTV Tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện Cơ sở kinh doanh đang bày bán 60 đôi dép hiệu LOUFU do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ liên quan kèm theo để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, chủ cơ sở thừa nhận toàn bộ số hàng trên được mua trôi nổi trên thị trường về đăng bán trên tài khoản Facebook cá nhân để kiếm lời.

Đội QLTT đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiến hành xác minh, đồng thời tiến hành xử lý vi phạm hành chính cơ sở gần 25 triệu đồng./.