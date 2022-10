Xúc động Chương trình nghệ thuật 'Truông Bồn - Bản hùng ca huyền thoại'

Dự chương trình có các đồng chí: Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Uông Chu Lưu - Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4; Trần Sỹ Thanh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Đình Trung - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Cùng đến tham dự có các đồng chí: Thuận Hữu - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Về phía Báo Nhân dân có đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo ủy viên Ban Biên tập, lãnh đạo các Ban.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, các ban, sở, ngành, địa phương. Cùng đến tham dự chương trình còn có thân nhân các liệt sĩ, đại diện các gia đình có công tại địa phương.

Truông Bồn là một đoạn đèo dốc có chiều dài 5km, nằm trên tuyến đường chiến lược 15A đi qua địa phận xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Cung đường độc đạo Truông Bồn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là nơi kết nối các huyết mạch giao thông của ta từ hậu phương lớn miền Bắc chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Trong những năm đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, nơi đây được xem là tuyến lửa khốc liệt nhất. Tính từ tháng 6 đến tháng 10 năm 1968, không lực Mỹ đã trút xuống nơi này gần 2.700 quả bom các loại. Giữa mảnh đất bom cày đạn xới, cái chết luôn cận kề, hàng vạn con người nơi đây đã sống và chiến đấu, vượt lên bom đạn hiểm nguy, vất vả thiếu thốn, ngày đêm bám trận địa. Trong cuộc chiến sinh tử ấy, 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh, tiêu biểu là sự hy sinh của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong Đại đội 317 vào ngày 31/10/1968.

Phát biểu tại chương trình nghệ thuật, đồng chí Lê Quốc Minh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: “Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để một lần nữa vinh danh các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống ở Truông Bồn vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Họ đã dâng hiến tuổi xuân, không tiếc thân mình để huyết mạch giao thông được thông suốt, nêu tấm gương nghĩa liệt muôn đời”.

Điều xúc động sâu xa ở Truông Bồn là sự lựa chọn lịch sử, là sự dám chết khi con người đã được thấy con đường sống với sứ mệnh đã hoàn thành nhiệm vụ. Từ sáng 31/10/1968, chỉ đến 0 giờ ngày 1/11/1968 là ngừng bắn, là hòa bình ở Miền Bắc. Trong tay các anh chị thanh niên xung phong ở Truông Bồn ngày ấy là những giấy gọi nhập học của các trường chuyên nghiệp, là những quyết định xuất ngũ đã ký… Phía trước là đám cưới. Tương lai là những giảng đường…

“Những người anh hùng đã ở lại với lòng đất mẹ, nhưng tinh thần của họ vẫn luôn sống mãi. Mỗi dịp kỷ niệm về Truông Bồn, là một dịp tỏ lòng biết ơn đối với những người anh hùng đã hiến dâng máu xương mình cho Tổ quốc. Lòng biết ơn ấy cần phải được biến thành lẽ sống cao đẹp trong các thế hệ mai sau, thành những hành động cách mạng cụ thể, làm cho lý tưởng của Đảng, khát vọng của nhân dân được hiện thực hóa trên khắp mọi miền quê hương, đất nước”, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh phát biểu. “Một lần nữa, xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ đã ngã xuống cho hòa bình hôm nay. Mãi mãi biết ơn các bác, các o, các anh, các chị!

Chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Bản hùng ca huyền thoại” gồm 2 chương. Chương 1: Vở kịch hát: Bình minh thao thức; Chương 2: Khát vọng hòa bình, với sự kết hợp đa dạng giữa âm nhạc, múa nghệ thuật, thơ, kịch hát... nhằm kết nối từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống đang được hồi sinh mạnh mẽ ngay trên “tọa độ chết” năm xưa. Khúc tráng ca đó còn vang mãi, câu chuyện của họ sẽ còn được kể, bởi “Không ai bị lãng quên, và không điều gì bị quên lãng”.

Chương trình đã tái hiện những hình ảnh, câu chuyện của những người chiến sĩ Truông Bồn năm xưa trước giờ phút hy sinh. Tuổi trẻ của họ như khúc tráng ca hào hùng đang thăng hoa, với sức sống, với những ước mơ, lý tưởng đang sục sôi. Tuổi xanh của họ đã gạt nước mắt, nỗi nhớ, niềm thương để sống và chiến đấu vì lý tưởng chung của cả dân tộc, họ đã lấy máu xương, tuổi thanh xuân cao quý của mình để hiến dâng cho Tổ quốc.

Bên cạnh đó, chương trình còn giới thiệu về mảnh đất Truông Bồn, Nghệ An, địa danh giàu truyền thống văn hoá - lịch sử, trải qua quá trình chiến đấu kiên cường, anh dũng, đang vươn lên mạnh mẽ trong thời hội nhập. Từ mảnh đất Truông Bồn, Nghệ An miền Trung Việt Nam, chương trình tri ân những con người đã hi sinh trong chiến tranh, để trân trọng giá trị của độc lập tự do hôm nay, qua đó gửi đi thông điệp về khát vọng hoà bình cho nhân loại trên toàn thế giới.

Tại chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Bản hùng ca huyền thoại”, Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa cho 10 gia đình chính sách, mỗi căn nhà trị giá 100 triệu đồng.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội; Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An trao 13 sổ tiết kiệm và quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cho thân nhân các gia đình 13 liệt sĩ TNXP hy sinh tại Truông Bồn ngày 31/10/1968, mỗi suất quà trị giá 3,5 triệu đồng.

Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4; Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao 20 sổ tiết kiệm cho 20 gia đình chính sách.