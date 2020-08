13 tác phẩm được lựa chọn trao giải Cuộc thi ảnh ‘Nghệ An làm theo lời Bác’

Sáng 23/8, Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh “Nghệ An làm theo lời Bác” năm 2020 đã tổ chức Lễ khai mạc chấm ảnh cuộc thi.

Tham dự có đại diện Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Nghệ An và các thành viên Ban Tổ chức.

Đồng chí Bùi Công Vinh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức thông báo các quy định, tiêu chí lựa chọn tác phẩm trao giải. Ảnh: Công Kiên

Cuộc thi ảnh “Nghệ An làm theo lời Bác” năm 2020 do Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức, chính thức phát động từ ngày 19/5/2019 với sự bảo trợ nghệ thuật của Hội NSNA Việt Nam.