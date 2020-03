2 người nguy kịch sau tai nạn liên hoàn giữa hai tô tô và xe máy ở Nghệ An

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Khánh An

Vào thời điểm trên xe ô tô con hiệu Toyota Vios chạy hướng huyện Nghĩa Đàn xuống huyện Diễn Châu đã va chạm với xe máy chạy ngược chiều. Chưa dừng lại ở đó xe con hiệu Toyota Vios tiếp tục va chạm với một xe ô tô con hiệu Hyundai Accent chạy cùng chiều rồi quay đầu xe 180 độ đâm lùi vào khu vực người dân bán chậu cây cảnh bên đường. Hậu quả, hai người đi trên xe máy bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.



Hai xe ô tô con bị hư hỏng, một số chậu cây cảnh của người dân bể hỏng.

Hai người ngồi trên xe máy nguy kịch. Ảnh: Khánh An

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đội CSGT 1-48 thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an huyện Quỳnh Lưu có mặt tại hiện trường ổn định trật tự, lập biên bản điều tra vụ tai nạn.