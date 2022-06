75 trẻ mồ côi ở huyện Thanh Chương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đỡ đầu

(Baonghean.vn) - Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An đã mở rộng điều tra vụ án, khởi tố thêm 2 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” .