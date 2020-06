Báo Nghệ An dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 13/6, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị “Gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu” nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tỉnh Nghệ An có 2 đại diện được tôn vinh là Nhà báo Nhật Lân (Báo Nghệ An) và Nhà báo Khánh Ly (Đài PTTH Nghệ An).

(Baonghean.vn) - Sáng 12/6, đoàn cán bộ Báo Nghệ An do đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An dẫn đầu cùng cán bộ, nhân viên cơ quan đến thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo, phóng viên Báo Nghệ An qua các thời kỳ.