Báo Nghệ An thăm, tặng quà thân nhân các nhà báo liệt sĩ

(Baonghean.vn) - Ngày 19/7, đoàn công tác của Báo Nghệ An do đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà tới thân nhân các nhà báo liệt sĩ tại Thanh Chương và thị xã Thái Hòa.

Tham dự, có đồng chí Lâm Văn Đoàn - nguyên Phó Tổng Biên tập, Trưởng Ban liên lạc Hội hưu trí Báo Nghệ An.

Đây là hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).

Tại huyện Thanh Chương, đoàn công tác của Báo Nghệ An đã tới thăm, tặng quà cho thân nhân nhà báo liệt sĩ Đặng Loan ở xã Phong Thịnh.

Thăm hỏi và trao quà tri ân thân nhân liệt sĩ, nhà báo Đặng Loan ở xã Phong Thịnh, Thanh Chương. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Nhà báo Đặng Loan sinh năm 1917, quê xóm Liên Giáp, xã Thanh Bình (nay là xã Phong Thịnh) huyện Thanh Chương. Ông là cán bộ từng là Bí Thư thanh niên cứu quốc của xã Cát Văn; là cán bộ tuyên truyền giành chính quyền ở huyện Thanh Chương, sau này là cán bộ tuyên huấn của huyện Thanh Chương, Trưởng Ban Tuyên huấn huyện Con Cuông. Sau đó ông được tăng cường làm Trưởng Ban Tuyên huấn kiêm Chủ bút báo Miền Tây, thuộc Ban Miền Tây C Nghệ An.

Nhà báo Đặng Loan là con người nhiệt huyết với công việc. Trong những ngày kháng chiến chống Mỹ ác liệt, ông kiên cường bám cơ sở, cùng với phóng viên lấy thông tin, biên tập, phát hành báo đầy đủ, kịp thời, phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền cho quân và dân miền Tây Nghệ An.

Ngày 23/3/1965, ông và nhà báo Trần Văn Thông đang làm nhiệm vụ tại cơ quan thì bị máy bay Mỹ oanh tạc. Ông đã chỉ huy lực lượng tự vệ cơ quan đánh trả quyết liệt và anh dũng hy sinh.

Ông được truy tặng danh hiệu Liệt sĩ, được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Hội nhà báo Việt Nam truy tặng Huy chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam.

Trao quà thân nhân nhà báo, liệt sĩ Trần Văn Thông ở khối Đồng Tâm 1, phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hoà. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tại thị xã Thái Hòa, đoàn đã đến thăm và trao quà cho thân nhân nhà báo, liệt sĩ Trần Văn Thông ở khối Đồng Tâm 1, phường Hoà Hiếu.

Nhà báo, liệt sĩ Trần Văn Thông, sinh năm 14/3/1924 tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (thị xã Hà Tĩnh). Ông tham gia cách mạng từ nhỏ, đến năm 20 tuổi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam). Sau Cách mạng Tháng Tám, ông tiếp tục tham gia Đội Tự vệ kháng chiến Thái Hòa rồi bộ đội chủ lực chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Đến năm 1957, ông về Nghĩa Đàn và được giao nhiệm vụ phụ trách Văn phòng Huyện ủy. Sau khi Tỉnh ủy Nghệ An thành lập Ban chỉ đạo miền Tây, ông được điều sang làm việc ở Báo miền Tây Nghệ An (sau này sáp nhập vào Báo Nghệ An).

Ngày 23/5/1965, khi đang làm việc tại trụ sở của báo, ông bị bom Mỹ vùi lấp và mất tích. Những năm tháng làm việc tại cơ quan Báo miền Tây, ông đã thể hiện là người chiến sỹ xuất sắc trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng. Là người luôn xông xáo, cống hiến cho đến giờ phút cuối cùng cho sự nghiệp báo chí của tỉnh nhà.

Đại diện Văn phòng Báo Nghệ An trao xe đạp cho em Hồ Hữu Huy ở thị trấn Con Cuông. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Dịp này, Báo Nghệ An đã trao xe đạp cho em Hồ Hữu Huy (hoàn cảnh khó khăn), ở thị trấn Con Cuông là cầu thủ tham dự giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25.