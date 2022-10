Báo Nghệ An trao quà hỗ trợ người dân huyện Kỳ Sơn bị thiệt hại do lũ quét

(Baonghean.vn) - Nhằm chung tay giúp đỡ người dân huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả do lũ quét, sớm ổn định cuộc sống, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đã quyên góp, trao số tiền ủng hộ là 22 triệu đồng.

Thực hiện Thư ngỏ kêu gọi “Ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, chia sẻ những mất mát về người và tài sản do mưa lũ gây ra tại huyện Kỳ Sơn, ngày 4/10, đại diện Báo Nghệ An đã trao số tiền hỗ trợ 22 triệu đồng cho huyện vùng cao Kỳ Sơn để góp phần khắc phục hậu quả của trận lũ lịch sử vào ngày 2/10.

Trước đó, sáng 3/10, Báo Nghệ An tổ chức Lễ phát động ủng hộ, chia sẻ khó khăn với nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong toàn đơn vị. Qua đó, các cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đã quyên góp được tổng số tiền 22 triệu đồng.

Đây là tấm lòng của cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Nghệ An gửi tới người dân Kỳ Sơn với mong muốn động viên, hỗ trợ bà con khắc phục khó khăn sớm ổn định cuộc sống.