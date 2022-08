Bảo Việt Nhân thọ Nghệ An khai trương Văn phòng khu vực kiểu mẫu tại Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Nhằm phát triển kinh doanh, mở rộng mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ thuận tiện nhất nhu cầu của khách hàng, sáng 20/8, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Nghệ An chính thức khai trương Văn phòng khu vực kiểu mẫu tại thị xã Cửa Lò.

Dự lễ khai trương có ông Nguyễn Đức Hải - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ; đại diện lãnh đạo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An và đại diện UBND thị xã Cửa Lò, các phường trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Chí Bắc - Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Nghệ An chia sẻ: “Là thương hiệu bảo hiểm quốc gia, thương hiệu bảo hiểm duy nhất của người Việt tại Nghệ An, bên cạnh việc đa dạng hóa các dòng sản phẩm, nâng cao chất lượng đội ngũ, chúng tôi luôn chú trọng đầu tư phát triển cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ tận tâm hơn từng gia đình Việt, đóng góp vào sự an bình và thịnh vượng của xã hội”.

Tại buổi lễ, đại diện UBND thị xã Cửa Lò phát biểu cám ơn Bảo Việt Nhân thọ Nghệ An; đồng thời mong muốn công ty tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giải pháp tài chính cho người dân. Việc khai trương văn phòng khu vực kiểu mẫu sẽ giúp gia tăng khả năng đáp ứng nhu cầu của các khu vực cư dân phát triển với mật độ dân số cao; là đòn bẩy giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng thị phần và củng cố vị thế của công ty, góp phần đưa bảo hiểm nhân thọ - giải pháp tài chính, bảo vệ ý nghĩa và nhân văn đến gần hơn với người dân tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, Bảo Việt Nhân thọ Nghệ An cũng đã chính thức giới thiệu và triển khai sản phẩm ưu việt mới "An Vui Sống Khỏe" tới người dân, chăm sóc y tế toàn diện với mức bảo vệ lên đến 1 tỷ đồng/năm với mức phí đóng phù hợp cho từng độ tuổi và được giảm phí đến 15% cho năm tiếp theo khi không có yêu cầu bồi thường.

Cùng với các sản phẩm bảo hiểm đã được triển khai, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe "An Vui Sống Khỏe" là giải pháp tài chính toàn diện, đặc biệt đáp ứng nhu cầu bảo vệ “sức khỏe 5 sao”; chăm sóc y tế của người dân sau mùa dịch bệnh, “nâng lưng, đỡ túi” để các gia đình luôn an tâm về các chi phí điều trị và tận hưởng cuộc sống bình an.

Nhân dịp khai trương văn phòng khu vực kiểu mẫu, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Nghệ An đã trao 20 suất học bổng trong chương trình “Quỹ xe đạp chở ước mơ” cho các em học sinh giỏi vượt khó tại địa bàn thị xã; tư vấn giải pháp tài chính và tổ chức quay số may mắn cho khách hàng tham gia chương trình.