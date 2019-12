Bảo Việt nhân thọ Nghệ An thực hiện hệ thống 'Bảo vệ Gia đình Việt' toàn diện

(Baonghean.vn) - Với thông điệp “Đầu tư hiện tại, bảo vệ tương lai”, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An tổ chức ra mắt gói sản phẩm mới “An Phát Cát tường”.

(Baonghean.vn) - Nhằm tri ân khách hàng, sáng 6/7, tại huyện Yên Thành, Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức Lễ ra mắt sản phẩm mới "An Phát Cát tường" và trao học bổng an sinh giáo dục, xe đạp tới trường cho học sinh nghèo.