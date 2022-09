Bất ngờ chiến thuật giúp Ukraine giành lại lãnh thổ ở Kharkiv

(Baonghean.vn) - Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An do Ban Dân nguyện chuyển tới, liên quan tới việc quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch.

(Baonghean.vn) - Dù Sông Lam Nghệ An thi đấu chưa ổn định nhưng huấn luyện viên Huy Hoàng vẫn xác định mục tiêu tốp 3 của mùa giải đầu tiên cầm quân dự V.League 2022. Đối với những người am hiểu nội tình Sông Lam Nghệ An thì hiểu rằng nếu lọt vào tốp 5 đã là một thành công, vấn đề nằm ở chỗ khác.