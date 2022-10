Bế mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII: Thông qua 14 nghị quyết, kịp thời giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Trên cơ sở Tờ trình của UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Trước đó, tại Quyết định số 574 - QĐNS/TW, ngày 22/7/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu vào ngày 28/7/2022.

Cũng tại Kỳ họp, trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết bầu các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND tỉnh đã thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời giao Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.

HĐND tỉnh cũng tiến hành miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh đối với các đồng chí: Hoàng Quốc Hào - nguyên Giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Xuân Hải - nguyên Giám đốc Sở Tài chính để nghỉ hưu theo chế độ; đồng thời bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với các đồng chí Hoàng Thị Thu Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc sở Tư pháp và Trịnh Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc sở Tài chính.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã bấm nút quyết nghị thông qua các nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND tỉnh đề nghị các vị vừa được tín nhiệm bầu giữ các chức danh của UBND tỉnh phát huy cao nhất phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân.

Kỳ họp cũng thảo luận, thống nhất thông qua 14 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề an sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả cao.

Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là các chương trình quan trọng, có tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh và nhân dân rất quan tâm, mong chờ. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh giao các ngành, các địa phương căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh sớm tiến hành triển khai thực hiện các công trình, dự án; phấn đấu giải ngân đúng tiến độ được giao, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Thường trực, các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh, các cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, làm lãng phí, thất thoát tiền, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Về việc triển khai kế hoạch đầu tư công của tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác giải ngân thời gian qua; tăng cường cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ đầu tư; thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các công trình, dự án đầu tư.

Đối với việc triển khai bổ sung 2.820 biên chế cho các đơn vị sự nghiệp công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên, người đứng đầu HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện bài bản, kịp thời, công bằng, khách quan; tuyệt đối không được để xảy ra tiêu cực trong quá trình tuyển dụng.

Trong 9 tháng qua, cùng với cả nước, Nghệ An đã đạt những kết quả rất tích cực trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng ước đạt 9,23%, riêng quý III tăng 11,4%, vượt kịch bản đề ra và cao hơn cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách ước đạt 15.082 tỷ đồng, bằng 107% dự toán, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư đạt hiệu quả cao, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm tăng 41,22%, trong đó thu hút FDI tăng 231% so với cùng kỳ.

3 tháng còn lại của năm dự báo sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức, nhất là thời tiết cực đoan, mùa mưa bão diễn biến phức tạp, khó lường. Riêng cơn bão số 4 vừa qua, toàn tỉnh đã có 8 người thiệt mạng; hơn 17.000 ngôi nhà bị ngập nước, 76 ngôi nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn, tổng thiệt hại về kinh tế ước khoảng 1.000 tỷ đồng.

Do đó, HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và Nhân dân toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động ứng phó, cảnh giác trước những diễn biến bất thường của thiên tai, các loại dịch bệnh; phát huy truyền thống đoàn kết, tranh thủ thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 mà HĐND tỉnh đã đề ra.

“HĐND tỉnh xin chia sẻ sâu sắc trước những mất mát về người, thiệt hại về tài sản của Nhân dân và cử tri tỉnh nhà do mưa lũ vừa qua; chân thành cảm ơn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân, kiều bào đã dành những tình cảm tốt đẹp, sự hỗ trợ, động viên kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân tỉnh nhà trong hoạn nạn để sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Với tinh thần chuẩn bị sớm cho kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan tích cực chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trình kỳ họp đúng quy định; nội dung nào đã chuẩn bị xong chuyển Thường trực, các Ban HĐND tỉnh thẩm tra sớm. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh bám sát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các địa phương để đề xuất các nhóm vấn đề chất vấn của kỳ họp cuối năm sát với tình hình thực tế.