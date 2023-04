Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An: Can thiệp nội mạch cứu bệnh nhân bị sốc do xuất huyết tiêu hóa ồ ạt

(Baonghean.vn) - Vừa qua, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tiếp nhận điều trị và can thiệp nội mạch thành công cho bệnh nhân bị vỡ giả phình động mạch vị phải gây sốc mất máu, đe dọa tính mạng.

Ngày 27/3, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có tiếp nhận bệnh nhân L.M.T (sinh năm 1973, ở xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị đau bụng. Tiền sử bệnh cách đây 20 năm, bệnh nhân từng mổ sỏi túi mật kèm xơ gan.

Trong quá trình theo dõi và điều trị, đến ngày 4/4, Bệnh nhân L.M.T đột nhiên đau bụng tăng lên, đặt sonde dạ dày có nhiều máu tươi, mạch nhanh, huyết áp tụt. Nhận định có tình trạng sốc mất máu nghi do chảy máu đường tiêu hoá.

Qua nội soi, các bác sĩ thấy có ổ loét đang chảy máu ở hành tá tràng và tiến hành cầm máu nhưng vẫn còn chảy nên đã chỉ định tiếp chụp CLVT mạch máu tạng. Kết quả chụp cho thấy, bệnh nhân có ổ giả phình động mạch vị phải gây rò rỉ máu, cộng thêm bất thường giải phẫu động mạch tạng (rất hiếm gặp khoảng 0,4 đến 2%). Bệnh nhân được nhanh chóng hồi sức tích cực, truyền máu và huyết tương tươi đông lạnh.

Hội chẩn liên khoa cùng lãnh đạo Bệnh viện xác định bệnh nhân L.M.T sốc mất máu do vỡ phình động mạch vị phải trên nền bất thường giải phẫu. Đây là tình trạng cấp cứu, tiên lượng xấu và cần được cầm máu ngay nếu không bệnh nhân sẽ có nguy cơ tử vong do sốc mất máu. Ban hội chẩn quyết định lựa chọn phương pháp chụp và can thiệp nội mạch bít tắc điểm vỡ giả phình cầm máu cho bệnh nhân.

Ngay sau đó, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Cảnh Cương cùng ekip can thiệp mạch của Khoa X-Quang đã tiến hành can thiệp nội mạch cầm máu cho bệnh nhân. Sau gần 2 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã nút thành công vị trí động mạch bị tổn thương, bệnh nhân không còn bị chảy máu, đảm bảo an toàn tính mạng cho bệnh nhân. Sau khi được can thiệp, bệnh nhân L.M.T được đưa trở về khoa để điều trị và theo dõi. Đến nay, các chỉ số xét nghiệm công thức máu dần trở về bình thường, tình trạng sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định và hồi phục tốt.

Theo Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Cảnh Cương: Đây là một ca can thiệp khó khi mà bệnh nhân có bất thường giải phẫu động mạch tạng, dẫn đến những mạch máu trở nên dị dạng tạo thành các góc nên việc luồn các thiết bị tiếp cận vị trí chảy máu gặp nhiều khó khăn. Điều này đòi hỏi trong quá trình thực hiện kỹ thuật, ekip cần tập trung một cách cao độ”.

Được biết, kỹ thuật can thiệp nội mạch điều trị cầm máu các tạng là một một kỹ thuật lâu nay chỉ được thực hiện tại các bệnh viện lớn của Việt Nam, nơi có trình độ nhân lực cao và trang thiết bị hiện đại. Kỹ thuật can thiệp này giúp cho bệnh nhân có chảy máu do chấn thương như: Chấn thương gan, lách, thận hay vùng tiểu khung hoặc những trường hợp chảy máu không do chấn thương như: vỡ các khối u, chảy máu đường tiêu hoá hay các dị dạng mạch máu… tránh khỏi các cuộc phẫu thuật, cũng như không phải cắt bỏ các phần tạng bị tổn thương và bảo tồn tối đa các tạng bị tổn thương.

Đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân trong tỉnh và khu vực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã thực hiện kỹ thuật can thiệp nội mạch điều trị từ năm 2021 và đã có hàng chục bệnh nhân được cứu sống, cũng như tránh cho bệnh nhân phải thực hiện một cuộc phẫu thuật lớn và bảo tổn tối đa các tạng trong cơ thể nhờ kỹ thuật này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: Trong năm 2023 này, bệnh viện đã đề ra kế hoạch phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu gồm có 160 kỹ thuật, trong đó có 35 kỹ thuật hệ ngoại, gần 70 kỹ thuật hệ hồi sức cấp cứu và hệ nội, hơn 55 kỹ thuật mới, kỹ thuật cao của hệ cận lâm sàng.

Trong đó, Bệnh viện tiếp tục phát triển thêm các kỹ thuật cao về can thiệp mạch tạng, dị dạng mạch máu, tắc động mạch tạng, động mạch vị treo tràng trên, can thiệp mạch tiêu hoá chung…

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã và đang quyết tâm, cố gắng thực hiện tốt việc phát triển kỹ thuật cao chuyên sâu để góp phần quan trọng đưa đơn vị phát triển xứng tầm là bệnh viện hạng đặc biệt khu vực Bắc Trung bộ; đáp ứng tốt nhu cầu điều trị của người dân tỉnh nhà, khu vực Bắc Trung bộ và nước bạn Lào./.