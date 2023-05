Bình yên ở Giáo xứ Phú Xuân

Theo dõi Báo Nghệ An trên

An Quỳnh

(Baonghean.vn) - Từng là “điểm nóng” về tệ nạn xã hội, nhưng từ khi Giáo xứ Phú Xuân, xã Quỳnh Tam (Quỳnh Lưu), nhân rộng các hoạt động liên quan đến mô hình “Giáo xứ bình yên” thì tình hình phức tạp giảm rõ rệt. Qua đó, góp phần xây dựng vùng đồng bào công giáo an toàn về an ninh, trật tự.

Đẩy lùi tệ nạn xã hội

Xã Quỳnh Tam nằm cách trung tâm huyện Quỳnh Lưu hơn 10 km, là mảnh đất tận cùng phía Tây Nam của huyện. Xã có 2.082 hộ với 9.634 nhân khẩu; diện tích 22,32 km2 trải dài theo địa hình bán sơn địa và là nơi tiếp giáp với 3 huyện: Nghĩa Đàn, Yên Thành, Diễn Châu. Vì vậy, xã Quỳnh Tam có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế và giao thương, nhưng điều này cũng khiến cho tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn luôn tiềm ẩn phức tạp. Từ những năm 2019 trở về trước, xã Quỳnh Tam được biết đến là điểm nóng về an ninh, trật tự của huyện Quỳnh Lưu, tình hình tội phạm trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, trộm cắp tài sản, lô đề, cờ bạc, đặc biệt là tệ nạn sử dụng ma túy diễn ra thường xuyên.

Thêm nữa, tình trạng nhiều con em trên địa bàn làm nghề lái xe đường dài, sau mỗi chuyến xe thường tụ tập bạn bè uống rượu và dẫn tới những vụ xô xát. Không chỉ vậy, Giáo xứ Phú Xuân thường xuyên được nhiều người dân vùng lân cận sang hành lễ. Trong thời gian lưu lại tại địa phương, một số đối tượng xấu đã lôi kéo, rủ rê các con em trên địa bàn trộm cắp vặt cũng như tham gia các tệ nạn xã hội.

Nhận thấy tình hình đó, chính quyền xã xác định để đẩy lùi được các tệ nạn xã hội và phòng, chống tội phạm trên địa bàn thì phải từng bước khắc phục được các nguyên nhân. Do vậy, năm 2019, mô hình “Giáo xứ bình yên” ra đời đã thu hút sự tham gia của đông đảo đồng bào công giáo của Giáo xứ Phú Xuân.

Giáo xứ Phú Xuân có 517 hộ, 2.398 khẩu giáo dân (chiếm tỷ lệ 24,9% số hộ của toàn xã), nằm trên địa bàn xóm 3B và xóm 4, xã Quỳnh Tam. Giáo xứ gồm có 3 giáo họ, trong đó 2 giáo họ thuộc sự quản lý hành chính của xã Quỳnh Tam.

Để triển khai mô hình “Giáo xứ bình yên”, chính quyền xã đã cùng ban Công an lập nên các tiêu chí đảm bảo đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Bên cạnh đó, xây dựng 25 tổ liên gia tại 2 xóm và tổ chức ký cam kết “Tổ liên gia an toàn”; phối hợp với các linh mục, hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ tuyên truyền và vận động người dân chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhờ vậy, từ năm 2019 đến nay, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Trưởng Công an xã Quỳnh Tam - ông Hồ Quang Thạch cho biết: “Ban Công an xã thường xuyên phối hợp với các vị linh mục, hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ trao đổi về an ninh, trật tự. Khi con em có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì sẽ phối hợp để răn đe, ngăn chặn”. Trong 5 năm, lực lượng chức năng đã phối hợp bắt 3 vụ liên quan đến mua bán và tàng trữ ma túy đối với 4 đối tượng; xử lý 2 vụ trộm cắp trên địa bàn; lập hồ sơ, khởi tố 5 đối tượng liên quan đến đánh bạc…

Từ những chuyển biến tích cực bước đầu, bà con Giáo xứ Phú Xuân đã nhận thức sâu sắc được đâu là những lời nói, việc làm đúng, xây dựng được phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn liền đời sống bình an của nhân dân địa phương.

Xây dựng xứ đạo an toàn

Sau 5 năm thực hiện, mô hình “Giáo xứ bình yên” đã tạo được sự đồng thuận của đông đảo nhân dân, đặc biệt là Linh mục Quản xứ Phú Xuân. Từ đó, giáo xứ cùng với chính quyền địa phương đã giúp bà con yên tâm sinh sống, sản xuất và giữ vững khối đại đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng giáo xứ bình yên, sống tốt đời đẹp đạo. Bà con giáo dân còn tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự, phát triển về kinh tế.

Dựa trên tinh thần của mô hình “Giáo xứ bình yên”, giáo xứ đã thành lập đội tự quản về an ninh, trật tự với 40 thành viên là giáo dân trên địa bàn. Thông qua mô hình đã tập hợp, huy động được giáo dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng giáo xứ không tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh. Mỗi người dân trở thành “tai, mắt” tố giác tội phạm, ngăn chặn các tệ nạn xã hội mới có nguy cơ xảy ra, làm trong sạch địa bàn. Trong vòng 2 năm gần đây, bà con giáo dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng 10 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra xử lý kịp thời.

Tại nhiều điểm phức tạp, lực lượng Công an xã đã phối hợp với Hội đồng Mục vụ vận động người dân lắp camera công cộng dọc đường liên xã. Nhận thấy được lợi ích, nên người dân đã hưởng ứng rất tích cực. Hiện nay, trên địa bàn xã đã có 8 mắt camera nối thẳng về trụ sở Công an xã. Các camera được lắp tại các vị trí cửa ngõ, trọng yếu góp phần hạn chế được các vụ việc gây mất an ninh, trật tự. Tình trạng thanh niên quậy, phá đã giảm hẳn.

“Thời điểm mô hình ra đời, chính quyền địa phương cũng lo lắng vì sợ kết quả đạt được không như người dân kỳ vọng. Thế nhưng, điều chúng tôi mong muốn chính là xây dựng điều kiện sống tốt nhất, an toàn để bà con yên tâm sản xuất. Đồng thời, xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa cộng đồng dân cư và chính quyền. Khi đó, dù có việc gì khó thì cũng dễ dàng giải quyết”, ông Lê Đình Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Tam chia sẻ.

Nhờ hiệu quả của mô hình “Giáo xứ bình yên” mà xã Quỳnh Tam đã đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, cũng như tạo được sự gắn kết mật thiết giữa Hội đồng Mục vụ giáo xứ và chính quyền địa phương. Xã Quỳnh Tam về đích nông thôn mới năm 2018 và dự kiến đạt nông thôn mới nâng cao năm 2024. Đạt được kết quả đó, có một phần công sức của bà con giáo dân Giáo xứ Phú Xuân.

Ngoài ra, nhằm hưởng ứng phong trào “Đường thông, hè thoáng, xóm làng văn minh” và “Đường cờ, đường điện đại đoàn kết” của Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Tam, bà con Giáo xứ Phú Xuân đã đóng góp hơn 400 triệu đồng với 438 cột làm hệ thống đường điện chiếu sáng, góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông và trộm cắp tài sản.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 hoành hành, Linh mục Quản xứ và Hội đồng Mục vụ, giáo xứ, giáo họ cùng bà con giáo dân đã tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch, như: Giáo xứ hỗ trợ nước sạch phục vụ khu cách ly, nhà bếp và các chốt làm nhiệm vụ. Ủng hộ Quỹ vắc-xin tại huyện hơn 10 triệu đồng; ủng hộ tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm khác. Không chỉ vậy, Giáo xứ Phú Xuân còn kêu gọi con em làm ăn, sinh sống xa quê ủng hộ 141 hộ trong thôn gặp khó khăn do dịch Covid-19 với số tiền 36 triệu đồng,… Điển hình có nhiều giáo họ, gia đình bà con giáo dân tích cực tham gia phong trào “Người tốt việc tốt”, xây dựng “Gia đình văn hóa” với 100% hộ công giáo đăng ký. Các giáo họ được công nhận “Xóm đạo bình yên”, “Xứ đạo văn hóa”, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội cũng như xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Từ những kết quả đã đạt được, năm 2022, Giáo xứ Phú Xuân đã được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào “Giáo xứ, giáo họ an toàn về an ninh, trật tự”./.