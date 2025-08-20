Giáo dục Biscafun - Nhà tài trợ bền bỉ đồng hành cùng English Challenge Trong suốt hành trình phát triển và lan tỏa giá trị giáo dục của chương trình truyền hình English Challenge, Biscafun – Nhà máy bánh kẹo trực thuộc Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi – luôn là một trong những người bạn đồng hành thân thiết, bền bỉ từ những ngày đầu tiên.

Đồng hành vì một thế hệ trẻ tự tin và hội nhập

Kể từ mùa đầu tiên của English Challenge, Biscafun không chỉ là đơn vị tài trợ, mà còn là một phần không thể thiếu trong việc góp phần khích lệ tinh thần học tập tiếng Anh của học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Với tầm nhìn phát triển bền vững gắn liền cùng cộng đồng, Biscafun tin rằng đầu tư cho giáo dục - đặc biệt là kỹ năng ngoại ngữ - chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa tương lai cho thế hệ trẻ.

Anh Phan Thành Dân - đại diện Nhà máy bánh kẹo Biscafun (ngoài cùng bên trái) chụp lưu niệm cùng các thí sinh.

“Thông qua những phần quà gửi tặng các em nhỏ tại English Challenge, Biscafun muốn gửi gắm thông điệp rằng, tri thức và niềm vui luôn song hành cùng nhau. Chúng tôi mong những món quà này không chỉ mang đến niềm hứng khởi mà còn là sự khích lệ tinh thần, giúp các em thêm tự tin thể hiện khả năng tiếng Anh và nuôi dưỡng ước mơ của mình. Đây cũng là một trong những cam kết lâu dài của Biscafun trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ, góp phần tạo dựng môi trường học tập lành mạnh và đầy cảm hứng”, anh Phan Thành Dân - Giám đốc bán hàng Biscafun khu vực Bắc Miền Trung 1 chia sẻ.

Biscafun – Nhà tài trợ bền bỉ đồng hành cùng English Challenge.

Trải qua 8 mùa đồng hành với sân chơi trí tuệ này, đại diện Nhà máy bánh kẹo Biscafun cho biết, rất tự hào khi thấy chương trình ngày càng trở thành sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo các em học sinh tham gia và lan tỏa những giá trị tích cực.

“Mỗi mùa giải, chúng tôi đều chứng kiến sự trưởng thành, tự tin và bản lĩnh hơn của các em khi đứng trên sân khấu, điều này khiến chúng tôi càng tin tưởng rằng, chương trình không chỉ dừng lại ở một cuộc thi, mà còn là nơi khơi dậy niềm đam mê học tập, sự sáng tạo và tinh thần hội nhập. Đó cũng chính là lý do Biscafun luôn kiên định đồng hành cùng chương trình, coi đây như một phần trách nhiệm xã hội và niềm tự hào thương hiệu”, anh Phan Thành Dân - Giám đốc bán hàng Biscafun khu vực Bắc Miền Trung 1 chia sẻ.

Khẳng định trách nhiệm doanh nghiệp với cộng đồng

Được thành lập từ năm 1994, là một trong những thương hiệu bánh kẹo chất lượng tại thị trường Việt Nam, Biscafun không chỉ nỗ lực mở rộng hoạt động kinh doanh, mà còn thực hiện nhiều hoạt động vì cộng đồng ý nghĩa. Việc đồng hành cùng English Challenge suốt nhiều năm liền là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm và cam kết phát triển xã hội mà doanh nghiệp này đang theo đuổi.

Một số sản phẩm nổi bật của Biscafun.

Bước vào những mùa giải tiếp theo, English Challenge ngày càng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và sức lan tỏa. Trong hành trình ấy, Biscafun tiếp tục là người bạn tin cậy, sát cánh cùng chương trình, tiếp tục viết tiếp câu chuyện đẹp về niềm tin, tri thức và sự sẻ chia.