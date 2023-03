Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023

(Baonghean.vn) - Nhiệm vụ đặt ra trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đóng quân canh phòng năm 2023 là hết sức nặng nề, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải phát huy trách nhiệm cao độ để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ.

Sáng 16/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; công tác đóng quân canh phòng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn Nghệ An. Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Trong năm 2022, công tác phòng thủ dân sự, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được các cơ quan, đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ; thực hiện tốt cả 3 khâu “phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả”. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên chủ động xây dựng phương án, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai xảy ra trên địa bàn; được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tiêu biểu trong công tác phòng thủ dân sự, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 có các đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị: Kỳ Sơn, Thanh Chương, Đô Lương, Hưng Nguyên, Yên Thành, Diễn Châu, TX. Hoàng Mai và Trung đoàn 764... Đơn vị phối hợp, hiệp đồng có: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Sư đoàn 324, Lữ đoàn 414, Lữ đoàn 16, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4, Kho K77.

Về công tác đóng quân canh phòng, các đơn vị đóng quân trên địa bàn thường xuyên duy trì các hoạt động tuần tra, kiểm soát quân sự nghiêm túc, có hiệu quả, góp phần thực hiện nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo nên môi trường văn hóa lành mạnh, tình quân - dân gắn bó.

Năm 2023, dự báo Nghệ An tiếp tục là địa bàn trọng điểm thiên tai. Trong 3 tháng đầu năm 2023, địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 3 vụ cháy nổ, 2 vụ tai nạn đường sông, đường biển và đuối nước. Bên cạnh đó, các đối tượng chống đối tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá, an ninh tôn giáo tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tình trạng buôn bán ma túy có vũ khí nóng tuyến biên giới phía Tây... ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội của tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Năm 2023, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước; điều lệnh Quân đội; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội, Công an, Biên phòng nắm chắc tình hình địa bàn; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý kịp thời, có hiệu quả mọi tình huống liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; duy trì nghiêm túc chế độ trực cứu hộ, cứu nạn theo quy định, sẵn sàng, chủ động với phương châm "4 tại chỗ".

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, sẵn sàng tham gia xử lý các sự cố, thiên tai xảy ra và cơ động ứng cứu, khắc phục hậu quả ở những nơi khác khi có lệnh; chủ động nắm bắt, dự báo chính xác và có kế hoạch, chương trình cụ thể đối với công tác khắc phục thiên tai, tái thiết cuộc sống cho người dân vùng bị ảnh hưởng sau thiên tai.