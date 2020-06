Bộ Công an điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo công an tỉnh, thành phố và đơn vị chức năng

Ngày 29/5, Công an tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Võ Đức Nguyện - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Định. Ảnh: Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an (phải) trao quyết định cho cho Đại tá Võ Đức Nguyện. Ảnh: Công an Bình Định