Bộ đội Biên phòng Nghệ An gấp rút phòng, chống bão số 2

Lực lượng BĐBP kêu gọi tàu thuyền tránh bão. Ảnh: Hải Thượng

Trên địa bàn tuyến biển Nghệ An có 3.488 tàu thuyền, với 17.440 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển. Đến sáng 2/8, tất cả các phương tiện đã vào nơi trú ẩn an toàn, không có phương tiện hoạt động ở vùng nguy hiểm.



Để chủ động phòng tránh bão, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã cử các đoàn đi kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó bão của các đơn vị tuyến biển, đồng thời đề nghị cấm biển từ 17 giờ ngày 1/8.

Thượng tá Hồ Quyết Thắng – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Nghệ An cho biết: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã thành lập 2 đoàn công tác, xuống các đơn vị chỉ đạo kêu gọi tàu thuyền, triển khai thành lập các tổ công tác giúp dân chằng néo tàu thuyền, kêu gọi ngư dân hoạt động gần bờ vào tránh, trú bão đảm bảo an toàn, đồng thời triển khai các phương án chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây xanh đảm bảo an toàn khi bão vào.

Giúp ngư dân chằng néo tàu thuyền. Ảnh: Hải Thượng Tại địa bàn Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, theo thống kê có 956 phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển, sáng 2/8, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã liên lạc được với tất cả các phương tiện và hướng dẫn neo đậu tránh, trú bão an toàn. Trước đó, rạng sáng 1/8, tàu cá NA 93679 TS của ông Lê Bá Tình (SN 1981), thường trú xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai), đang neo đậu tại cảng Lạch Cờn trú, tránh bão thì bị nghiêng làm nước tràn vào, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã phối hợp với các lực lượng, địa phương, gia đình hỗ trợ khắc phục kịp thời.



Đến sáng 2/8, tất cả các phương tiện tàu thuyền đã được lực lượng BĐBP Nghệ An hướng dẫn đến nơi trú ẩn an toàn. Các đơn vị biên phòng duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, sẵn sàng 100% quân số để thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh, sẵn sàng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân khi bão đổ bộ.

Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An cũng đã chỉ đạo các đơn vị biên phòng tuyến núi sẵn sàng phương tiện, lực lượng để ứng phó khi có mưa bão do hoàn lưu bão gây nên.