Bộ Y tế quyết định tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 điều dưỡng dũng cảm bảo vệ bệnh nhân trong vụ tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Thành Chung 25/10/2025 08:46

Ngày 24/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã ký Quyết định số 3325/QĐ-BYT về việc tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen, gồm: Khoa Sơ sinh; Điều dưỡng viên Nguyễn Thùy Trang; Điều dưỡng viên Nguyễn Thị Thu Hoài; Điều dưỡng viên Trần Thị Hồng; Điều dưỡng viên Nguyễn Thị Hồng.

Đoàn công tác của Bộ Y tế thăm hỏi, tặng quà cho điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang. Ảnh: Thành Chung
Đoàn công tác của Bộ Y tế thăm hỏi, tặng quà cho điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang. Ảnh: Thành Chung

Các tập thể và cá nhân này đã được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen vì đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp.

Bộ Y tế sẽ trao tặng Bằng khen ngay sau khi các điều dưỡng viên bình phục sức khỏe. Hiện tại, 2 điều dưỡng viên Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thị Thu Hoài đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Như Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã đưa tin: Trong sáng 23/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã xảy ra vụ tấn công, truy sát bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế.

Các nhân viên y tế đang làm việc tại Khoa Sơ sinh đã có hành động dũng cảm, can ngăn kẻ thủ ác và bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp./.

Nhân viên y tế dũng cảm ngăn cản kẻ dùng dao tấn công, truy sát tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

      Bộ Y tế quyết định tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 điều dưỡng dũng cảm bảo vệ bệnh nhân trong vụ tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

