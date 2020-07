Bộ Y tế tìm người đến trung tâm tiệc cưới ở Đà Nẵng

Hệ thống truy vết dịch tễ xác định "bệnh nhân 416" đã đến trung tâm này để dự đám cưới họ hàng, lúc 10h30 đến 12h30 hôm 18/7. Một ngày trước đó, ông ta đã có dấu hiệu sốt, hơi mệt.



Bộ Y tế yêu cầu những người có mặt tại trung tâm trong thời gian này, liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn theo dõi sức khỏe và cách ly phù hợp.

Người dân đến Trạm Y tế phường Thanh Bình, quận Hải Châu khai báo y tế sáng 26/7. Ảnh: Đắc Thành.

Bộ cũng khuyến cáo họ liên lạc số 1900988975 để cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần mình. Họ được yêu cầu thực hiện cách ly tại nhà và khai báo y tế trực tuyến.



Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cũng cho biết đang rà soát, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đối với những người đi ăn cưới tại Trung tâm For You Palace hôm 18/7. Ước tính khoảng 100 người Quảng Nam dự tiệc cưới này, trong đó phần đông cư trú tại huyện Đại Lộc."Bệnh nhân 416", 57 tuổi, 5 lần xét nghiệm mới khẳng định nhiễm nCoV, chấm dứt 99 ngày không lây nhiễm cộng đồng cả nước. Ông ta từng đến Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện các nơi này đã bị phong tỏa. Hiện chưa rõ nguồn lây nhiễm cho bệnh nhân. Tình trạng bệnh nhân chuyển xấu nhanh chóng, đang phải can thiệp ECMO, lọc máu liên tục.