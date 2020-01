Các cơ quan, đơn vị chúc Tết Báo Nghệ An trong đêm Giao thừa

Đã thành thông lệ hàng năm của đơn vị, trong đêm Giao thừa, Đảng ủy, Ban Biên tập, Công đoàn, cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An cùng tham gia chương trình đón Giao thừa chào mừng năm mới Canh Tý.

Tại Phòng Truyền thống của đơn vị, các đồng chí trong Ban Biên tập và đông đảo cán bộ, phóng viên đã dâng nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Bác Hồ và các vị anh hùng, tiền bối cách mạng đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng Truyền thống của Báo. Ảnh: Hà Chi

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hà Chi

Trong đêm Giao thừa Báo Nghệ An vinh dự đón nhiều đơn vị đến chúc Tết, trao quà, chung vui với cán bộ, phóng viên đơn vị.

Chúc Tết, chia vui với Báo Nghệ An trong thời khắc đặc biệt của năm, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đánh giá cao sự đổi mới trong lãnh đạo, điều hành của Ban Biên tập Báo Nghệ An trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn cũng như hoạt động đoàn thể của cơ quan. Nhờ vậy Báo Nghệ An tiếp tục đứng tốp đầu các cơ quan báo Đảng trong cả nước, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Quang cảnh đêm Giao thừa tại Báo Nghệ An. Ảnh: Đào Tuấn Thời gian qua, Báo Nghệ An đã bám sát định hướng của Đảng và Nhà nước về công tác tuyên truyền, các lĩnh vực: kinh tế, đời sống, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh... đã được Báo Nghệ An tuyên truyền mạnh mẽ trên các ấn phẩm. Qua đó góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo quần chúng nhân dân.