Thị trường Cập nhật thị trường, giá cả chiều nay 22/9/2025 Tin thị trường chiều nay 22/9 lúc 17h00: Giá vàng, bạc, tỷ giá USD, giá cà phê, xăng dầu đồng loạt tăng. Giá tiêu liên tục đi ngang.

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục tăng

Tính đến 17h00 chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã chạm mốc 3717,06 USD/ounce, tăng 0,88% tương đương tăng 32,47 USD/Ounce so với hôm qua.

Dựa trên tỷ giá USD/VND hôm nay tại ngân hàng Vietcombank (26,448 VND/USD), giá vàng thế giới hôm nay quy đổi tương đương 118,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước chiều nay 22/9/2025

Tính đến 17h00 chiều nay 22/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng nhẹ 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 131,3 - 133,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC và vàng miếng PNJ niêm yết ở ngưỡng 131,6 - 133,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 132,6 - 133,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,6 - 133,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131 - 133,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tính đến 17h00 ngày 22/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết tăng 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua ở cả hai chiều mua - bán ở ngưỡng 127,3-130,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tăng 600 nghìn đồng/lượng so với hôm qua ở ngưỡng 127,8 - 130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng chiều nay 22/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 22/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

131,6 133,6

+600 +600 Tập đoàn DOJI

131,3 133,3

+300 +300 Mi Hồng

132,6 133,6

+600 +600 PNJ

131,6

133,6

+600 +600 Bảo Tín Minh Châu

131,6

133,6

+600 +600

Phú Quý 131 133,6

+500 +600

1. DOJI - Cập nhật: 22/9/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 131,300 ▲300K 133,300 ▲300K AVPL/SJC HCM 131,300 ▲300K 133,300 ▲300K AVPL/SJC ĐN 131,300 ▲300K 133,300 ▲300K Nguyên liệu 9999 - HN 11,950 ▲100K 12,150 ▲100K Nguyên liệu 999 - HN 11,900 ▲100K 12,100 ▲100K

2. PNJ - Cập nhật: 22/9/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 131,600 ▲600K 133,600 ▲600K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 127,300 ▲500K 130,300 ▲500K Vàng Kim Bảo 999.9 127,300 ▲500K 130,300 ▲500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 127,300 ▲500K 130,300 ▲500K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 127,300 ▲500K 130,300 ▲500K Vàng nữ trang 999.9 124,600 ▲1100K 127,100 ▲1100K Vàng nữ trang 999 124,470 ▲1100K 126,970 ▲1100K Vàng nữ trang 9920 123,680 ▲1090K 126,180 ▲1090K Vàng nữ trang 99 123,430 ▲1090K 125,930 ▲1090K Vàng 916 (22K) 114,020 ▲1000K 116,520 ▲1000K Vàng 750 (18K) 87,980 ▲830K 95,480 ▲830K Vàng 680 (16.3K) 79,080 ▲750K 86,580 ▲750K Vàng 650 (15.6K) 75,270 ▲720K 82,770 ▲720K Vàng 610 (14.6K) 70,180 ▲670K 77,680 ▲670K Vàng 585 (14K) 67,000 ▲640K 74,500 ▲640K Vàng 416 (10K) 45,520 ▲450K 53,020 ▲450K Vàng 375 (9K) 40,310 ▲410K 47,810 ▲410K Vàng 333 (8K) 34,590 ▲360K 42,090 ▲360K

3. SJC - Cập nhật: 22/9/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131,600 ▲600K 133,600 ▲600K Vàng SJC 5 chỉ 131,600 ▲600K 133,620 ▲600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 131,600 ▲600K 133,630 ▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 127,300 ▲500K 130,000 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 127,300 ▲500K 130,100 ▲500K Nữ trang 99,99% 124,500 ▲500K 127,500 ▲500K Nữ trang 99% 121,237 ▲495K 126,237 ▲495K Nữ trang 68% 79,358 ▲340K 86,858 ▲340K Nữ trang 41,7% 45,822 ▲208K 53,322 ▲208K

Giá bạc chiều nay 22/9: Bật tăng, duy trì chuỗi đi lên

Tính đến 17h00 chiều ngày 22/9, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được điều chỉnh tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước đó.

Cụ thể, giá bạc miếng và bạc thỏi loại 999 (1 lượng) hiện đang được niêm yết ở mức từ 1,656 triệu đồng (mua vào) đến 1,707 triệu đồng (bán ra), tăng 3.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Đối với bạc thỏi 999 (1kg), mức giá hiện tại là 44,159 triệu đồng (mua vào) và 45,519 triệu đồng (bán ra), tăng 80.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng ghi nhận xu hướng tăng. Vào cùng thời điểm, giá bạc thế giới đạt 43,21 USD/ounce, tăng 0,38 USD so với sáng qua.

Theo nhận định của chuyên gia James Hyerczyk, động lực chính thúc đẩy giá bạc tăng là việc FED cắt giảm lãi suất 0,25% và kỳ vọng vào các chính sách nới lỏng tiền tệ trong tương lai. Dòng tiền đổ vào kim loại quý vẫn ổn định nhờ việc định giá lại lãi suất, nhu cầu công nghiệp vững vàng và nhu cầu vật chất bền vững.

Hiện giá bạc đang tiến gần đến ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 44,22 USD/ounce. Thị trường đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng sắp tới, đặc biệt là báo cáo cuối cùng về tâm lý người tiêu dùng từ Đại học Michigan. Kết quả sơ bộ cho thấy niềm tin người tiêu dùng giảm 4,8%, trong khi kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng lên 3,9%.

Tỷ giá USD chiều ngày 22/9: Nối dài chuỗi tăng

Tỷ giá USD chiều ngày 22/9 diễn biến không đồng nhất. Trong khi thị trường tự do giảm nhẹ, tỷ giá trung tâm và tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại đồng loạt tăng.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tăng 3 đồng so với phiên trước, lên mức 25.189 VND/USD. Với biên độ dao động 5%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần lần lượt là 23.930 - 26.448 VND/USD.

Tại Sở Giao dịch NHNN, tỷ giá tham khảo được niêm yết ở mức 23.980 VND/USD (mua vào) và 26.398 VND/USD (bán ra).

Trên thị trường tự do tại Hà Nội, USD được giao dịch quanh mức 26.440 - 26.540 VND/USD, giảm 25 đồng so với trước đó. Trái lại, hầu hết các ngân hàng thương mại đều điều chỉnh tăng giá mua và bán USD.

Cụ thể, Vietcombank niêm yết ở mức 26.178 - 26.448 VND/USD, tăng nhẹ ở cả hai chiều.

VietinBank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 26.207 - 26.448 VND/USD, tăng 1 VND/USD chiều mua và tăng 3 VND/USD chiều bán.

Techcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 26.199 - 26.448 VND/USD, tăng 7 VND/USD chiều mua và tăng 3 VND/USD chiều bán.

BIDV niêm yết giá mua - bán USD ở mức 26.200 - 26.448 VND/USD, giảm 5 VND/USD chiều mua và tăng 3 đồng/USD chiều bán.

Eximbank niêm yết giá mua - bán USD giao dịch ở mức 26.180 - 26.448 VND/USD, tăng 10 VND/USD chiều mua và tăng 3 VND/USD chiều bán.

Sacombank niêm yết giá mua - bán USD giao dịch ở mức 26.190 - 26.448 VND/USD, ổn định chiều mua và tăng 3 VND/USD chiều bán.

Ở quốc tế, đồng bạc xanh tiếp tục nối dài chuỗi tăng bốn phiên liên tiếp. Chỉ số Dollar Index, đo sức mạnh USD so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, tăng 0,15% lên 97,79 điểm.

Giá tiêu hôm nay 22/9/2025: Liên tục đi ngang

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 147,000 đồng/kg đến 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 149,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 149,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 22/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,027 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 9957 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,600 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 22/9/2025: Tăng nhẹ trở lại

Giá cà phê trong nước hôm nay 22/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ trở lại so với hôm qua, dao động trong khoảng 111,500 - 112,200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 112,200 đồng/kg, tăng nhẹ 700 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 112,000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 600 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 111,800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 700 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 111,500 đồng/kg.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đạt 4364 USD/tấn, tăng 3,12% (129 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 2,93% (120 USD/tấn), lên mức 4209 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,22% (0,8 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 367,3 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,33% (1,15 US cent/pound), đạt 347,4 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,1% (4,85 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 432,95 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 0,98% (4,3 US cent/pound), đạt 429 US cent/pound.

Giá dầu hôm nay 22/9/2025: Tăng khi căng thẳng quốc tế leo thang

Giá dầu bật tăng trở lại do căng thẳng ở châu Âu và Trung Đông, nhưng áp lực nguồn cung dồi dào và lo ngại nhu cầu suy yếu vẫn bao trùm thị trường.

Dầu Brent tăng 0,67% lên 67,13 USD/thùng, trong khi WTI kỳ hạn tháng 10 nhích 0,75% lên 63,15 USD/thùng. Hợp đồng WTI tháng 11, sôi động hơn, cũng tăng 0,69% lên 62,83 USD/thùng.

Nguyên nhân trực tiếp đến từ căng thẳng biên giới Ba Lan khi Nga liên tục có hành động quân sự gần không phận NATO, buộc Warsaw và các đồng minh triển khai máy bay chiến đấu. Đồng thời, Liên Hợp Quốc đã lên lịch họp khẩn liên quan cáo buộc Nga xâm phạm không phận Estonia. Những sự kiện này khiến thị trường năng lượng châu Âu thêm nhiều rủi ro.

Bộ Công Thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h ngày 18/9. Cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON92 tăng thêm 230 đồng, lên mức tối đa 19.986 đồng/lít.

- Giá xăng RON95 tăng 208 đồng, đạt mức 20.608 đồng/lít.

- Giá xăng E10 RON 95-III tăng mạnh 560 đồng, đạt mức 20.600 đồng/lít.

- Dầu diesel tăng 62 đồng lên 18.705 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa tăng 176 đồng lên 18.544 đồng/lít.

- Giá dầu mazut tăng 40 đồng, lên 15.130 đồng/kg.

Trong kỳ này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.