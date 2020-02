Cầu thủ Nghệ An và SLNA 'phủ sóng' tại 11/14 CLB V.League 2020

1. Sông Lam Nghệ An

CLB Sông Lam Nghệ An hiện nay là đội bóng duy nhất có 100% chất Nghệ trong đội hình. Trường hợp nội binh duy nhất mà đội bóng xứ Nghệ chiêu mộ trong thị trường chuyển nhượng vừa qua là thủ môn Nguyễn Văn Hoàng – một cầu thủ sinh ra tại Tân Kỳ, Nghệ An.

2. Hải Phòng

Một trong những đội bóng sử dụng nhiều cầu thủ Nghệ An nhất chính là CLB Hải Phòng. Không những vậy, HLV Phạm Anh Tuấn từ SLNA cũng đang là thuyền trưởng của đội bóng này. Hiện nay, Hải Phòng đang có hàng loạt cầu thủ từ lò SLNA hoặc gốc Nghệ An như Nguyễn Văn Hạnh, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Hữu Tuấn, Đậu Thanh Phong, Lê Thế Cường, Nguyễn Viết Nguyên.

Phạm Mạnh Hùng đang khoác áo CLB Hải Phòng. Ảnh tư liệu

3. Viettel

CLB Viettel mùa giải vừa qua đón 2 “bom tấn” chuyển nhượng là Khắc Ngọc, Nguyên Mạnh từ SLNA, nâng tổng số cầu thủ Nghệ An đang thi đấu tại đây lên con số 4 bao gồm cả Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng. Đây đều là những cầu thủ chất lượng, đang là nòng cốt hoặc từng thi đấu nổi bật trong màu áo ĐTQG. Với sự có mặt của những cầu thủ này, Viettel đang hướng đến thứ hạng cao tại V.League 2020.

CLB Viettel vốn đã có Ngọc Hải, Trọng Hoàng nay có thêm Khắc Ngọc, Nguyên Mạnh. Ảnh: VTFC

4. TP Hồ Chí Minh

CLB TP Hồ Chí Minh và HLV Chung Hae-seong năm nay đón thêm 1 cầu thủ rất đáng chú ý là Nguyễn Công Phượng. Như vậy hiện nay, Nguyễn Công Phượng, Ngô Hoàng Thịnh, Trần Phi Sơn, Vũ Quang Nam, Sầm Ngọc Đức là những cầu thủ Nghệ An đang thi đấu cho đương kim Á quân V.League.

Tiền vệ Trần Phi Sơn. Ảnh: Nguyên Hải

5. Đà Nẵng

Ngay cả CLB SHB Đà Nẵng, một trong những lò đào tạo tốt của bóng đá Việt Nam những năm trước cũng đã tin dùng trở lại chất Nghệ trong đội hình. Bên cạnh Âu Văn Hoàn, HLV Lê Huỳnh Đức cũng chào đón 2 tân binh từ SLNA là hậu vệ Trần Đình Hoàng – cựu tuyển thủ QG và tiền vệ Võ Ngọc Toàn – trụ cột của SLNA mùa trước.

Hậu vệ Trần Đình Hoàng và Ngọc Toàn sẽ thi đấu cho SHB Đà Nẵng tại V.League 2020. Ảnh: Viết Định

6. B. Bình Dương

Trong thời kỳ thành công nhất của B. Bình Dương, đây là điểm đến của những ngôi sao SLNA như Trọng Hoàng, Văn Bình, Âu Hoàn. Lúc này, công tác đào tạo trẻ của đội bóng đất thủ cũng có những bước tiến vượt bậc và việc thay đổi cách làm bóng đá dựa trên nền tảng đào tạo đã giúp B. Bình Dương khá chủ động.

Thủ môn Trần Đức Cường đang có những ngày hạnh phúc trong màu áo Bình Dương. Ảnh: FBNV

Hiện nay, thủ môn Trần Đức Cường là trường hợp điển hình nhất từ lò SLNA còn đang thi đấu cho B. Bình Dương. Sau khi Tấn Trường giải nghệ, thủ môn sinh năm 1985 này là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Nguyễn Thanh Sơn. Ngoài ra, cầu thủ Trần Phi Hà vừa chuyển đến cũng được đào tạo từ lò SLNA là em trai của tiền vệ Trần Phi Sơn.

7. Hà Nội

CLB Hà Nội – nhà đương kim vô địch V.League trước đây từng rất ưa thích sử dụng cầu thủ từ lò SLNA, điển hình trong quá khứ như Dương Hồng Sơn, Lê Công Vinh, Nguyễn Hồng Tiến thì nay, họ đã chủ động được nguồn nội lực của mình cũng chính từ những cầu thủ Nghệ An. Trong đội hình Hà Nội, các cầu thủ như thủ môn Lê Văn Công, Trần Văn Kiên, Ngân Văn Đại, Nguyễn Tuấn Anh.

Thủ môn Lê Văn Công của CLB Hà Nội quê tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Ảnh: FBNV

8. Sài Gòn

Kết thúc V.League 2019, CLB Sài Gòn cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc. Trong đội hình của đội bóng này hiện tại, tiếp tục có mặt những cầu thủ từ SLNA và Nghệ An như Trần Văn Bửu, Nguyễn Đình Bảo, Ngô Xuân Toàn.Trong đó, Đình Bảo và Xuân Toàn là những cầu thủ cùng trang lứa với Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc đã từng Vô địch giải U21 toàn quốc năm 2012.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bảo (trái) trong màu áo CLB Sài Gòn. Ảnh: VPF

9. Quảng Nam

Mùa này, CLB Quảng Nam được dẫn dắt bởi HLV Vũ Hồng Việt. Trong danh sách của đôi bóng xứ Quảng, thủ môn Phạm Văn Cường là thủ môn gốc Nghệ từng nhiều năm thi đấu tại đây. Còn Nguyễn Anh Hùng là hậu vệ được đào tạo từ SLNA, từng có nhiều năm thi đấu cho CLB Hải Phòng trước khi chuyển đến sân Tam Kỳ.

Hậu vệ Nguyễn Anh Hùng khoác áo Quảng Nam, đối đầu SLNA trong ngày khai màn V.League 2019. Ảnh tư liệu

10. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Tân binh của V.League 2020 là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có nòng cốt là các cầu thủ trẻ được đào tạo tại Hà Nội. Ngoài những cầu thủ được bổ sung như tiền vệ kỳ cựu Lê Tấn Tài, năm nay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chào đón thêm 2 gương mặt Nghệ An nữa đó là tiền vệ Lê Mạnh Dũng và Phùng Viết Trường. Trong đó, Mạnh Dũng là sản phẩm của lò SLNA và Viết Trường là sản phẩm của CLB Hà Nội.

Tiền vệ Lê Mạnh Dũng. Ảnh tư liệu

11. Than Quảng Ninh

CLB Than Quảng Ninh là đội bóng rất ít dùng cầu thủ từ lò SLNA. Mặc dù vậy, đội bóng này đang sở hữu 2 ngoại binh từng được SLNA phát hiện và chiêu mộ đó là Andre Fagan và Jermie Lynch. Đặc biệt, Lê Thế Mạnh có lẽ là cầu thủ Nghệ An duy nhất đang thi đấu cho đội bóng này. Ngay cả HAGL không có cầu thủ Nghệ An hay SLNA trong đội hình cũng săn đón trung vệ Damir Memovic – cầu thủ có đóng góp rất lớn cho đội bóng xứ Nghệ mùa trước.