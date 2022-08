Chặng đường về đích lượt đi của Sông Lam Nghệ An

An Thanh

(Baonghean.vn) - Chặng về đích thầy trò HLV Huy Hoàng sẽ gặp Đông Á Thanh Hóa (sân nhà), Nam Định, Viettel (sân khách), những đội bóng đang xếp hàng từ vị trí thứ 7 đến 12.

Đây là giai đoạn nước rút, đối thủ cạnh tranh Hà Nội cũng phải gặp những đối thủ khá xương như T.Bình Định, Hoàng Anh Gia Lai, B.Bình Dương trước khi tái đầu với chủ nhà Sông Lam Nghệ An tại vòng 14. Trọng tài Văn Hải đã làm hỏng trận đấu trên sân Hàng Đẫy, khiến cho chiến thắng 2-1 của chủ nhà Hà Nội. FC trở nên không thuyết phục. Khán giả xứ Nghệ rất mong thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng tiếp tục bám đuổi đối thủ để có trận lượt về kịch tính, chất lượng chuyên môn cao.

Khó lường ngoại binh

Trước hết, đây là giai đoạn rất khó lường vì các đội V.League 2022 được đăng ký cho các ngoại binh cho từng trận đấu đến hạn cuối là ngày 17/8. Trong khi Olaha bất ngờ bị tấm thẻ đỏ trực tiếp nên không thể ra sân trận đấu với Thanh Hóa và chưa thấy Sông Lam Nghệ An có ngoại binh mới đá cặp với Oseni.

Trong khi đó, do Paulo Henrique đang bị chấn thương dài ngày, Thanh Hóa đang thử việc Cristian Alex. Tiền đạo sinh năm 1993 tại Rio de Janniero này sở hữu chiều cao 1m88 bắt đầu sự nghiệp bóng đá với đội trẻ của CLB Audax - đội bóng thuộc hạng Serie A2 và sau đó là đội trẻ của CLB Cruizero thuộc giải Serie B của Brazil. Đội bóng xứ Thanh sẽ thử việc thêm 1 cầu thủ người Brazil và 1 cầu thủ người Ukraine.

Đông Á Thanh Hóa đã chốt trung vệ Gustavo Santos để thay thế cho Victor Kamhuka. Nhưng do. Minh Tùng vẫn chưa thể trở lại do chấn thương nên trong trận đấu với Viettel, Đông Á Thanh Hóa xuất quân với 3 ngoại binh, trong đó có bộ đôi trung vệ Victor Kamhuka - Gustavo Santos và tiền vệ Paulo Pinto.

Nếu HLV Petrovic tiếp tục sử dụng Trọng Hùng là người chơi cao nhất trên hàng công của đội chủ nhà với các hộ công Văn Thắng, Quốc Phương thì chủ nhà Sông Lam Nghệ An có phần dễ thở hơn.

Kiếm điểm trên sân Thiên Trường

Chủ nhà Nam Định buộc phải tung hết sức để tiếp CLB TP.HCM trước khi nghĩ đến Sông Lam Nghệ An. Với việc Fagan đã xuống sức, tốc độ và sức mạnh không còn đáng sợ như trước, Yevhen, Santana đang gây thất vọng cho Ban huấn luyện thì cơ hội có điểm trên sân Thiên Trường, thậm chí là 3 điểm sẽ cao hơn bao giờ hết. Huấn luyện viên Văn Sỹ chỉ còn duy nhất phương án đá dài ra biên và câu bổng vào khu vực 16,5m thì rất khó ghi bàn vào lưới Sông Lam Nghệ An. Nam Định cũng không “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” để vung tiền mua ngoại binh. Chắc chắn huấn luyện viên Huy Hoàng sẽ đặt mục tiêu 3 điểm cho trận đấu này khi mà Hà Nội FC sẽ đối đầu với HAGL trên sân Hàng Đẫy.

Đua tốp

Việc Sông Lam Nghệ An có lọt vào TOP 3 sau lượt đi hay không phụ thuộc khá nhiều vào trận đấu với chủ nhà Viettel. Hiện chưa vào phom như Hà Nội, Sông Lam Nghệ An hay Hoàng Anh Gia Lai nhưng Viettel vẫn nằm trong diện các đội tranh chấp huy chương của mùa giải. Các trận đấu trực tiếp sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng với các đội bóng trong đó có Sông Lam Nghệ An.

Trước khi gặp đội bóng xứ Nghệ thì thầy trò huấn luyện viên Bae Ji-won sẽ có chuyến làm khách vất vả trên sân Hòa Xuân của SHB.Đà Nẵng. Hiện nay, Viettel đang có sự bất ổn sau khi Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng rời đội, Hoàng Đức, Khắc Ngọc đang có phong độ không ổn định. Bộ ba Geovane, Pedro Paulo, Abdumuminov vẫn chưa vào phom, trong trận đá với Thanh Hóa Pedro Paulo nghỉ thi đấu, Sỹ Chiến đá thay Hoàng Đức không giữ được nhịp. Nhưng huấn luyện viên Bae Ji-won vẫn còn trong tay nhiều cầu thủ trẻ rất đáng xem như Hoàng Sơn. Dự báo đây là trận đấu khó khăn cho đội bóng xứ Nghệ.

Ngoài việc giữ được cái đầu lạnh, tránh thiệt quân, chấn thương thì Sông Lam Nghệ An cần xoay tua cầu thủ hợp lý trong giai đoạn về đích tốn thể lực này./.