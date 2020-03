Chi bộ Bạn đọc - Kinh tế Báo Nghệ An đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Sáng 5/3, Chi bộ Bạn đọc - Kinh tế (Đảng bộ Báo Nghệ An) tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu

Chi bộ Bạn đọc - Kinh tế gồm đảng viên thuộc hai phòng chuyên môn là phòng Bạn đọc - cộng tác viên và phòng Kinh tế. Nhiệm kỳ qua, các đảng viên đã bám sát nhiệm vụ của Đảng ủy, Ban biên tập giao, nội quy, quy chế cơ quan và trên cơ sở đề cương xuất bản báo đề ra hàng tháng hoặc đột xuất đã thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được giao kịp thời và đảm bảo chất lượng. Đặc biệt là công tác tham mưu giải quyết các đơn thư, các sự vụ nóng, phối hợp với các phòng tổ chức xác minh, điều tra; quản lý, xâu nối cộng tác viên.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hoài Thu

Đối với phòng Bạn đọc, chỉ riêng trong năm 2019 đã tiếp nhận và xử lý 95 vụ việc đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Hàng tuần phòng thực hiện 1 trang pháp luật và 1 trang bạn đọc với tuyến tin, bài về công tác tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người dân, góp phần định hướng dư luận, giải quyết vấn đề bức xúc ở cơ sở. 100% bài viết đăng trên báo khách quan, trung thực, chính xác và thuyết phục, nhận được sự đồng thuận, tạo được hiệu ứng tốt với độc giả, được Ban biên tập khen thưởng, đánh giá cao.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại đại hội. Ảnh: Hoài Thu

Ngoài chuyên trang, phòng còn thực hiện cũng đã xây dựng được một số chuyên đề đi sâu tuyên truyền chính sách pháp luật như: chuyên đề về Luật An ninh mạng, Luật Phòng chống tham nhũng; chuyên đề về mô hình giáo họ bình yên, về nạn phá rừng ở Quỳ Châu; Khai thác đá Thạch Anh trái phép; gian lận trong kinh doanh xăng dầu; giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông đường sắt; xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ...

Phòng Kinh tế thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền lĩnh vực kinh tế trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An với thời lượng 1 trang 1 ngày. Đồng thời hàng năm phòng còn thực hiện nhiều chuyên đề có chất lượng. Chỉ riêng năm 2019 xây dựng được 8 chuyên đề về các lĩnh vực như: Rác thải ven biển Quỳnh Lưu, buôn bán xăng dầu trái phép, ngập lụt đô thị Vinh, ruộng đất bỏ hoang, chế biến nông sản, chương trình OCOP, giá nước sạch nông thôn…

Đồng chí Ngô Nhật Lân - phát biểu đóng góp xây dựng báo cáo chính trị đại hội. Ảnh:Hoài Thu

Phòng kinh tế cũng tạo được nhiều dòng sự kiện trên báo điện tử đạt chất lượng như: Khu B Quang Trung, phố đi bộ thành phố Vinh, dịch tả lợn châu Phi, cháy rừng ở Hà Tĩnh, Nam Đàn, hạn hán, nước sạch nông thôn, cháy nổ các chợ, duy trì dịch tả lợn châu phi, phố đêm, cao tốc Bắc Nam…

Đối với báo điện tử, các phóng viên đã tích cực thực hiện các kiểu trình bày hiện đại, hấp dẫn như emagazine, infographic, quotes, long - form, quiz... tạo sự phong phú, hấp dẫn. Chuyên mục Pháp luật trên trang điện tử do Phòng Bạn đọc phụ trách kịp thời khai thác đưa tin các vấn đề nóng, lượng truy cập thường xuyên nằm tốp đầu của Báo.

Phó trưởng Phòng Kinh tế Nguyễn Thị Thu Huyền phát biểu tham luận tại đại hội. Ảnh: Hoài Thu

Nhiệm kỳ qua, phóng viên các phòng Bạn đọc và Kinh tế đã đạt nhiều giải Báo chí cấp Quốc gia, tỉnh, ngành từ Trung ương đến địa phương. Điển hình như: Giải C Giải Báo chí Quốc gia; Giải Khuyến khích báo chí viết về thông tin đối ngoại: Giải khuyến khích báo chí viết về nông thôn mới của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia - Bộ NN&PTNT; Giải Ba toàn quốc viết về công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019. Các Giải Ba, Khuyến khích Giải báo chí tỉnh Nghệ An; Giải Ba về an toàn giao thông…



Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp các ý kiến vào báo cáo chính trị của chi bộ, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp khắc phục, định hướng công tác nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Khẳng định vai trò cá nhân, xây dựng cơ quan vững mạnh

Đại hội bỏ phiếu bầu chi ủy chi bộ Bạn đọc - Kinh tế nhiệm kỳ 2020 - 2022. Ảnh: Hoài Thu Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Phạm Thị Hồng Toan mong muốn các đảng viên trong chi bộ phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu, tiếp tục nỗ lực vươn lên khẳng định năng lực chuyên môn, tạo được những điểm nhấn, đóng góp xây dựng chi bộ, xây dựng cơ quan theo yêu cầu mới, tình hình mới. Mỗi cá nhân cán bộ, phóng viên, đảng viên đều phải không ngừng nỗ lực vươn lên trong công tác chuyên môn, trau dồi lý luận chính trị góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, xây dựng cơ quan báo đảng ngày càng vững mạnh. Chi ủy Chi bộ Bạn đọc - Kinh tế nhiệm kỳ mới ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hoài Thu Trong bối cảnh mới, với sự bùng nổ công nghệ thông tin đã đặt ra những yêu cầu khắt khe về chuyên môn, năng lực công tác, vì vậy mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, phóng viên cần thường xuyên kiểm điểm bản thân, đặt cho mình những mục tiêu cụ thể để khẳng định và vươn lên trong công tác. Bên cạnh đó, cần phải biết tôn vinh, hỗ trợ nhau, tạo sự đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như mọi hoạt động khác của cuộc sống.