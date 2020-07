Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An; Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An; các đồng chí trong Ban Biên tập, Ban Thư ký chi hội và hội viên Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường