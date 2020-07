Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu thể hiện chính kiến rõ ràng, đóng góp cho chất lượng kỳ họp

Đánh giá cao sự nỗ lực, đồng thuận của các cấp, các ngành và nhân dân

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Thành Duy

Mở đầu bài phát biểu, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn cho rằng: Bước vào năm nay, đại dịch Covid-19 bùng phát tác động tiêu cực đến thế giới và Việt Nam. Dịch bệnh làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, giao thương hàng hóa bị đình trệ; sinh hoạt và đời sống nhân dân bị xáo trộn; chi phối trực tiếp tới công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, thời tiết cực đoan, rét đậm đầu năm, nhiều đợt dông lốc, mưa đá xuất hiện, nắng nóng gay gắt, kéo dài trên diện rộng; dịch tả lợn châu Phi, dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp, gây thiệt hại ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng khẳng định: Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để kịp thời chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ cấp bách: Vừa triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh; vừa thực hiện các giải pháp duy trì, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; vừa chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa Đến thời điểm này, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, an toàn về tính mạng và sức khỏe của người dân được đảm bảo, đặc biệt tỉnh ta chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19.



Kinh tế có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm ước đạt 2,69%; an sinh xã hội, đời sống nhân dân vẫn được đảm bảo; quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành đúng theo kế hoạch đề ra.

Đạt được những thắng lợi bước đầu trên là kết quả của tinh thần quyết tâm cao độ, huy động sức mạnh tổng hợp, sự thống nhất trong hành động và ý chí vươn lên của cả hệ thống chính trị; thể hiện sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, truyền thống yêu nước và tinh thần tương thân, tương ái của các tầng lớp nhân dân, các đồng bào dân tộc tỉnh nhà.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa Thay mặt HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, ý chí không ngại khó, ngại khổ, sự tận tâm, tận lực của đội ngũ cán bộ y tế, chiến sĩ Quân đội, Công an nhân dân và các lực lượng chức năng trên tuyến đầu phòng, chống dịch; sự ủng hộ, ý thức chấp hành, chia sẻ của các tầng lớp nhân dân, sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.



Chủ tịch HĐND tỉnh cũng bày tỏ tin tưởng, tinh thần, ý chí ấy sẽ tiếp tục được nhân lên, giúp cho chúng ta vượt qua nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đại biểu HĐND

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn cũng thông tin, kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Với chức năng giám sát, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, đồng thời bối cảnh thực hiện nhiệm vụ đầu năm có điểm đặc biệt, vì vậy đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận kỹ lưỡng, phân tích, đánh giá toàn diện, khách quan để thống nhất đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhất nhằm sớm phục hồi, phát triển sản xuất - kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội sau đại dịch Covid-19, góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2020 và kế hoạch 5 năm, tạo tiền đề phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

HĐND tỉnh cũng tiến hành xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và các báo cáo liên quan; đồng thời tiến hành chất vấn về công tác quản lý, thực hiện các dự án sử dụng đất đô thị; công tác quản lý nhà nước về điện mà đại biểu HĐND tỉnh và cử tri tỉnh nhà quan tâm.

Quang cảnh kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa

Với chức năng quyết định, trên cơ sở xem xét các Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, HĐND tỉnh sẽ thảo luận thông qua 20 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tư pháp và các nghị quyết về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Kỳ họp sẽ nghe Thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của nhân dân địa phương.

Chủ tịch HĐND Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Nội dung kỳ họp rất nhiều và quan trọng, để đảm bảo chất lượng và chương trình đã đề ra, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ nội dung, chương trình kỳ họp, tích cực tham gia các buổi thảo luận, tham gia hoạt động chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để Hội đồng nhân dân quyết định đúng pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn. Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương được Hội đồng nhân dân tỉnh mời dự tham gia đầy đủ, đóng góp tích cực vào các nội dung của Kỳ họp.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức các đường dây điện thoại trực tuyến để tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của cử tri. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh – truyền hình tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để truyền tải kịp thời, đầy đủ, chính xác các hoạt động của HĐND tỉnh đến mọi tầng lớp nhân dân.