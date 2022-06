Chủ tịch UBND tỉnh: Nghĩa Đàn cần sử dụng đất hiệu quả để phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Chiều 17/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG 6 THÁNG ƯỚC ĐẠT 14,72%

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Võ Tiến Sỹ - Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn cho biết, năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Nghĩa Đàn đạt 14,3%. Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 11,42%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 20,2%; khu vực dịch vụ tăng 9,66%.

Sản xuất nông nghiệp từng bước đổi mới mô hình sản xuất gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học công nghệ, bước đầu tạo được liên kết, sản xuất nông nghiệp hàng hóa, có năng suất, giá trị cao. Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp năm 2021 đạt 20,98% so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ vẫn đạt mức tăng trưởng khá, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Thu ngân sách của huyện năm 2021 đạt hơn 194 tỷ đồng, vượt gần 40% dự toán HĐND huyện giao, bằng 150,77% so với kế hoạch của tỉnh. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt 100%, có 4 dự án được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư, điều chỉnh quy mô 5 dự án. Toàn huyện đã có 17/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 77,27% tổng số xã.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Toàn huyện có 57/65 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn cũ còn 1,54%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 78,42% dân số. Công tác cải cách hành chính, quản lý Nhà nước được tăng cường; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện ước đạt 14,72%. Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 9,77%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 19,27%; khu vực dịch vụ tăng 14,92%. Thu ngân sách đạt hơn 106 tỷ đồng.

Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả đáng ghi nhận, với 26 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 14 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Tạo việc làm mới cho 1.195 lao động. Công tác cải cách hành chính được tăng cường, quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, song huyện Nghĩa Đàn cũng thẳng thắn đánh giá, công tác giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm; việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn gặp nhiều khó khăn; vẫn còn tình trạng khai thác đất trái phép ở một số địa phương; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến nhưng chưa đạt yêu cầu...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã đóng góp nhiều ý kiến vào định hướng phát triển của huyện Nghĩa Đàn trong thời gian tới. Trong đó, đề nghị Nghĩa Đàn quan tâm xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn; tăng cường xây dựng thiết chế văn hóa; quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động; tăng cường công tác khuyến công; quan tâm quy hoạch vùng nguyên liệu cho các nhà máy lớn, đẩy mạnh xây dựng sản phẩm OCOP...

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Thành cho rằng, Nghĩa Đàn cần xác định lợi thế cùng với TX. Thái Hòa để tạo thành liên kết vùng dọc theo hành lang Quốc lộ 48, tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến lâm sản, chế biến nông sản. Mặt khác, nghiên cứu kích hoạt lại khu nông nghiệp công nghệ cao, kéo các doanh nghiệp vào đầu tư; phát huy lợi thế về vị trí, không gian, cảnh quan để phát triển du lịch gắn với nông nghiệp; quan tâm phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO LÀ NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, kể từ dịp tham dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX vào tháng 8/2020, trở lại Nghĩa Đàn lần này, đồng chí thấy rất phấn khởi trước những kết quả mà huyện đạt được và luôn có niềm tin rằng, Nghĩa Đàn sẽ đạt được mục tiêu phát triển đề ra.

Đánh giá Nghĩa Đàn là huyện có những thuận lợi nhất định nhưng khó khăn nhiều hơn, cộng với tác động của thiên tai, dịch Covid-19 nhưng Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, huyện đã khắc phục được khó khăn để thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Nổi bật là huyện đã thực hiện tích cực công tác phòng, chống dịch Covid-19; tốc độ tăng trưởng đạt cao (14,31%), thu ngân sách, thu hút đầu tư đạt tốt, xây dựng nông thôn mới đạt khá; giải ngân đầu tư công năm 2021 đạt 100%; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, tạo được sự ổn định để phát triển. Đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực trong nội bộ để quyết tâm đạt được các mục tiêu đề ra.

Trên cơ sở chỉ ra những tồn tại, hạn chế của huyện, trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX. Trong đó, cần rà soát xem có cần điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ nào không. Qua đó, phấn đấu đưa huyện đạt chuẩn nông thôn mới, chậm nhất trong năm 2025; phấn đấu đưa huyện sớm trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh.

Mặt khác, huyện cần rà soát các loại quy hoạch phù hợp với đặc thù của huyện và đáp ứng yêu cầu phát triển cả trước mắt và lâu dài, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của huyện.

Trong đó, chú trọng đến quy hoạch không gian phát triển, nhất là không gian dọc các trục giao thông như Quốc lộ 48, Quốc lộ 48B, Quốc lộ 48D và đường Hồ Chí Minh. Mặt khác, quy hoạch phải có tính liên vùng giữa Nghĩa Đàn - Thái Hòa, kết nối khu vực Tây Bắc với vùng Quỳnh Lưu - Hoàng Mai, gắn với Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Về phát triển kinh tế, Nghĩa Đàn vẫn phải lấy nông nghiệp, trong đó nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng, đồng thời phát triển công nghiệp chế biến, từng bước hình thành các khu đô thị và phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái trải nghiệm gắn với nông nghiệp. Thực hiện tốt bài toán sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp để ứng dụng công nghệ cao. Nghiên cứu tiếp tục hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, qua đó hình thành cơ chế, chính sách để thu hút nhà đầu tư mới, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hiện hữu mở rộng quy mô hoạt động. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Huyện Nghĩa Đàn cũng cần tiếp tục phát triển hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo, nhưng huyện cần xác định các vị trí phù hợp. Phát triển du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp, du lịch trải nghiệm, cố gắng thu hút được đông du khách.

Đánh giá cao nỗ lực của huyện trong thu hút đầu tư thời gian qua, song Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, ngoài mặt bằng, nguồn nhân lực thì vấn đề quan trọng là tinh thần cầu thị, thái độ thiện chí, tính sẵn sàng của chính quyền. Để khi nhà đầu tư đến, họ có thiện cảm và muốn đầu tư ngay. Huyện cần rà soát lại mặt bằng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư. Song song với đó, cần quan tâm lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các doanh nghiệp hiện hữu.

Trong công tác huy động và sử dụng nguồn lực, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu huyện Nghĩa Đàn lựa chọn đầu tư các dự án, đặc biệt là dự án có tính kết nối, sử dụng nguồn lực theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Tổ chức thực hiện, quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, cũng phải quan tâm đầu tư hạ tầng dân sinh, phục vụ đời sống của người dân.

Nghĩa Đàn cũng cần phải tăng cường quản lý khai thác, sử dụng hợp lý hiệu quả tài nguyên; sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả theo hướng vừa sử dụng tốt tài nguyên, không ảnh hưởng đến môi trường, đảm bảo phát triển bền vững, cuộc sống ổn định cho người dân.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu Nghĩa Đàn quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người dân, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin Covid-19, nhất là đối tượng trẻ em từ 5 -10 tuổi. Nâng cao chất lượng giáo dục, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chính sách đối với người có công.

Cùng đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; nâng cao đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cấp cơ sở.

Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn phải phát huy dân chủ cơ sở, phải tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân; phải thấm nhuần quan điểm, chính quyền là phục vụ, chính quyền là vì dân, bởi vì nhiệm vụ chăm lo đời sống cho nhân dân là của chính quyền. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Để thực hiện được các nhiệm vụ trên, theo người đứng đầu UBND tỉnh, huyện Nghĩa Đàn phải tăng cường giữ vững mục tiêu đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thì phải giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để tạo thành điểm nóng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giải đáp, trả lời cụ thể những nội dung kiến nghị, đề xuất của huyện trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho huyện Nghĩa Đàn phát triển trong thời gian tới.