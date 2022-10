Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Định hình lại cơ cấu kinh tế để Diễn Châu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững

Chiều 21/10, trong chương trình công tác tại huyện Diễn Châu, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Diễn Châu về kết quả phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua và nhiệm vụ thời gian tới.

Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

QUY MÔ KINH TẾ ĐỨNG THỨ 4 CỦA TỈNH

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Tăng Văn Luyện cho biết, 9 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt 13.471 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021. Thu nhập bình quân đầu người cả năm ước đạt 60 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với năm 2021. Tổng thu ngân sách đạt hơn 838 tỷ đồng, bằng 170% dự toán HĐND huyện giao, 197% dự toán tỉnh giao.

Hàng loạt các dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn trên địa bàn đã hoàn thành đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động; Triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, khảo sát đầu tư, thực hiện quy trình đầu tư cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Huyện cũng tập trung quyết liệt cho giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về giao thông của trung ương, tỉnh đi qua địa bàn.

Trong sản xuất nông nghiệp, Diễn Châu có bề dày thâm canh cây trồng, vật nuôi đạt năng suất cao nhất tỉnh, sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp phong phú; hình thành một số vùng chuyên canh tập trung, từng bước gắn sản xuất với tiêu thụ.

Trong 9 tháng đầu năm, huyện đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư 3 dự án với tổng mức đầu tư 121 tỷ đồng; tiếp nhận đề xuất chủ trương đầu tư 7 dự án với diện tích hơn 15ha, tổng mức đầu tư 779 tỷ đồng. Toàn huyện có 101 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 752 doanh nghiệp hoạt động đa dạng trên nhiều lĩnh vực.

Đến nay, toàn huyện có 33/36 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã nông thôn mới nâng cao. UBND huyện đang hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh thẩm định đạt chuẩn cho 3 xã chưa về đích và 3 xã nông thôn mới nâng cao, song song với việc thẩm định huyện nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Ngành Giáo dục và Đào tạo năm thứ 20 liên tiếp được công nhận đơn vị tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh; toàn huyện có 106/110 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 34 trường đạt quốc gia mức độ 2. Công tác cải cách hành chính được huyện thực hiện tốt, năm 2021 chỉ số cải cách hành chính của huyện đứng thứ 2/21 địa phương trong tỉnh. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Diễn Châu thẳng thắn đánh giá, tiến độ của một số dự án trên địa bàn triển khai chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Mặc dù thu ngân sách đạt cao nhưng cơ cấu thu chưa bền vững khi tiền sử dụng đất chiếm tỷ lệ cao.

Công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực trên địa bàn còn bất cập, như quản lý đất đai, lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, bỏ hoang đất sản xuất nông nghiệp, ô nhiễm môi trường, vi phạm trật tự xây dựng. Tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn còn tiềm ẩn phức tạp; tội phạm và vi phạm pháp luật còn xảy ra nhiều.

Cơ bản thống nhất với báo cáo của huyện, lãnh đạo các sở, ngành gợi mở huyện Diễn Châu nhiều giải pháp, biện pháp nhằm thúc đẩy các lĩnh vực phát triển, giải quyết các vấn đề quan trọng, tập trung vào các nội dung về ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; quan tâm công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phát huy tốt hơn các di tích lịch sử, di tích văn hoá; nâng cao đạo đức công vụ đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cấp xã; xây dựng tốt chiến lược, liên kết để phát triển du lịch...

Cho rằng Diễn Châu chưa phát triển được như kỳ vọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị huyện cần phối hợp với các ngành sớm hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án; cân nhắc lựa chọn xây dựng dự án khu đô thị khi thực sự cần thiết, tránh lãng phí, đảm bảo hài hoà quyền lợi của nhiều đối tượng; ưu tiên chỉnh trang đô thị nông thôn, tạo điểm nhấn bằng việc huy động sự tham gia của các doanh nghiệp.

Đánh giá cao công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lê Đức Cường đề nghị huyện quan tâm thêm các chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng. Mặt khác, nghiên cứu mở ra không gian phát triển về phía Tây, nghiên cứu thu hút đầu tư các dự án khu du lịch để phát huy tiềm năng của địa phương.

ĐỊNH HÌNH LẠI CƠ CẤU KINH TẾ ĐỂ PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ phấn khởi trước những kết quả mà huyện Diễn Châu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bởi đây địa bàn lớn của tỉnh cả về dân số, đơn vị hành chính, quy mô kinh tế, chính yếu tố "đất chật người đông" cũng là thuận lợi để huyện phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình với các đánh giá trong báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022 của huyện Diễn Châu. Nổi bật là công tác phòng chống dịch Covid-19, kết quả phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là sự thống nhất cao trong Đảng bộ, trước hết là trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ, đây là yếu tố quan trọng giúp huyện thực hiện thắng lợi trên các lĩnh vực.

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế của huyện trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Đức Trung cho rằng, Diễn Châu hội tụ nhiều điều kiện, yếu tố để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và Diễn Châu phát triển sẽ đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Trên cơ sở phát huy các thế mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo để lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp để khắc phục khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra: Phấn đấu đưa Diễn Châu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, giữ vững trong tốp đầu khối các huyện của tỉnh.

Trên định hướng đó, người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị huyện tiến hành rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, trong 3 năm tới tập trung thực hiện để đạt kết quả cao nhất. Tập trung rà soát, hoàn thiện các quy hoạch một cách toàn diện, khoa học, phù hợp với yêu cầu, phù hợp với tiềm năng và lợi thế của địa phương, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, phấn đấu đến năm 2030, Diễn Châu trở thành thị xã.

Trong công tác quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện quan tâm quy hoạch hệ thống hạ tầng đồng bộ, tạo được không gian phát triển mới, gắn các hành lang, trục đường giao thông quan trọng với phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị. Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đây là điều kiện thuận lợi cho Diễn Châu phát triển trong dài hạn.

Mặt khác, huyện cần quan tâm quy hoạch phát triển hệ thống các đô thị, đây là yếu tố quan trọng để Diễn Châu phát triển. Tuy nhiên, khi lập quy hoạch các khu đô thị phải hài hoà với quy hoạch phát triển chung, tránh tính toán lợi ích cục bộ của các nhà đầu tư khi tài trợ công tác quy hoạch. Đặc biệt, quan tâm sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.

Phân tích sâu định hướng phát triển cho Diễn Châu, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Ban Thường vụ Huyện uỷ cần thảo luận, định hướng để xác định cơ cấu kinh tế của huyện. Hiện nay, cơ cấu kinh tế của Diễn Châu đang là dịch vụ 48%, công nghiệp 32%, nông nghiệp trên 19%.

Cơ cấu này hiện đang phù hợp với thực tế của Diễn Châu, nhưng với định hướng phát triển thời gian tới thì huyện cần định hình lại theo hướng, lấy công nghiệp - dịch vụ và phát triển đô thị là động lực chính cho sự phát triển. Bởi công nghiệp của Diễn Châu có nhiều lợi thế sau khi hình thành các khu công nghiệp. Diễn Châu cũng có tiềm năng phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh theo hướng gắn kết, liên kết các sản phẩm du lịch. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

Đối với nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện tiếp tục tích tụ đất đai, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với thực tế của địa phương, tạo được các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp và sớm hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới, trong đó quan tâm đến các thiết chế văn hoá - thể thao.

Bên cạnh đó, với chiều dài 27km bờ biển, Diễn Châu có điều kiện phát triển kinh tế biển trên các lĩnh vực: Du lịch biển, công nghiệp ven biển, đô thị biển, nuôi trồng và chế biến thuỷ hải sản. Trong khai thác hải sản, cần tăng cường tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định khi đánh bắt trên biển (IUU) nhằm bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản bền vững.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng đề nghị huyện Diễn Châu tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt tập trung cho hạ tầng giao thông, hạ tầng thương mại, dịch vụ, các hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống như nước sạch, xử lý rác thải. Quan tâm tập trung nguồn vốn có trọng tâm, trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các dự án trọng điểm trên địa bàn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Cải thiện môi trường đầu tư, quan tâm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, sẵn sàng về mặt bằng, nguồn nhân lực để thu hút đầu tư. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, đẩy mạnh công tác cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, quản lý chặt lĩnh vực đô thị, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị huyện Diễn Châu quan tâm chăm lo lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết,...; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đảm bảo hài hoà lợi ích giữa người lao động và chủ doanh nghiệp; chăm lo công tác an sinh xã hội, chính sách người có công...

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính năng động của bộ máy chính quyền, đạo đức công vụ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị. Tập trung vào việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh vùng đặc thù, vùng biển. Giải quyết triệt để các khiếu nại, tố cáo của người dân, tránh để hình thành các điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đồng ý chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 7A đi Quốc lộ 7B; hỗ trợ huyện Diễn Châu thêm 5.000 tấn xi măng để xây dựng nông thôn mới; đồng thời đề nghị huyện rà soát các điều kiện, phối hợp với các sở, ngành tham mưu cấp thẩm quyền quyết định.